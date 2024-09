Un informe de la CBP revela nuevos fallos de seguridad durante la respuesta a la masacre en Uvalde

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 13 de septiembre, 2024

Continúa la investigación sobre lo sucedido durante la masacre de Uvalde. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP publicó el jueves un nuevo informe de 203 páginas que reveló nuevos fallos de seguridad durante el suceso que provocó la muerte de 19 estudiantes y dos profesores el 24 de mayo de 2022.

En el escrito se desvelan detalles como que ninguno de los de los 188 agentes que acudieron a responder al tiroteo disponía de un mapa del recinto y tan sólo uno portaba una llave Halligan, una herramienta que resultó ser indispensable cuando las autoridades no lograron las llaves que les hubieran permitido responder con más rapidez al tiroteo.

Junto con esto también se analizó lo que sucedió con las víctimas alcanzadas por el tirador que no recibieron atención médica antes de ser trasladados a autobuses. Según detalló el informe, los heridos fueron llevados a un vehículo escolar mientras las autoridades continuaban intentando abatir al asaltante. Los investigadores critican a los agentes en el escrito por no proporcionar tratamiento médico inmediato a las víctimas, aunque no fue algo que hubiera que lamentar puesto que todos sobrevivieron finalmente.

Los fallos no son lo único que preocupaba a la organización. También les inquietaba el hecho de quién asumió la autoridad a la hora de responder a la masacre, duda que, según aseguró la agencia en el escrito, lograron resolver:

"Ningún oficial de las fuerzas del orden estableció claramente el mando en la escuela durante el incidente, lo que provocó demoras, inacción y, potencialmente, más pérdidas de vidas". Informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP.

La culpa, sin embargo, no fue de los agentes que respondieron a la matanza en Uvalde. Este suceso, aunque trágico, sirvió para constatar que el entrenamiento que ofrece la CBP a sus agentes ante tiradores activos "no preparó adecuadamente al personal que respondió para lidiar con esta situación".

Además, el tiroteo también creó "inmensos desafíos logísticos y tácticos que pusieron a prueba severamente los recursos y capacidades de los oficiales y agencias que respondieron".

Todo ello, son aspectos que la agencia federal luchará por solventar y, así, poder atender de forma efectiva las próximas situaciones similares que se produzcan.

"Como lo indica nuestro informe, estamos comprometidos y trabajamos con nuestros socios federales, estatales y locales para garantizar que nuestros valientes oficiales y agentes tengan capacitación efectiva, orientación política, equipo y autoridad legal para responder a incidentes críticos", concluyó mediante un comunicado de prensa el jefe interino de la CBP, Troy Miller.