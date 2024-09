Muere el cantante Frankie Beverly a los 77 años

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 12 de septiembre, 2024

El cantante Frankie Beverly ha muerto. El artista de Filadelfia, conocido por sus temas musicales de R&B, falleció este martes a los 77 años.

Fue su familia quien, mediante un comunicado publicado en Instagram, anunció que Beverly había muerto por causas que aún no se han dado a conocer.

"El duelo por la pérdida de un ser querido es una experiencia profundamente personal y emocional. Durante este tiempo, mientras navegamos por sentimientos de dolor, reflexión y recuerdo, les pedimos amablemente privacidad y comprensión, permitiéndonos el espacio para llorar a nuestra manera", pedían sus allegados en el escrito.

Nacido en 1946, Beverly comenzó su carrera musical cuando era un adolescente, como miembro de la banda The Silhouettes, para después formar su propio grupo que, principalmente, realizaba temas de doo-wop, un subgénero de R&B, titulado The Blenders.

En 1970, recuerda CBS News, forma un nuevo grupo, Raw Soul, que años después pasó a denominarse Frankie Beverly and Maze.

Justo unos meses antes, el artista decidía trasladarse a San Francisco, donde trabajó con el artista Marvin Gaye, quien le sugirió cambiar de nombre. "El maestro de Motown tomó al grupo bajo su protección y fue Gaye quien sugirió que el grupo cambiara su nombre. Así nació Frankie Beverly and Maze", informa la página web de Beverly.

Fue el principio de una vida que, aseguraron sus hijos en el comunicado, dedicó por entero a la música y sus familiares y amigos. "Vivió su vida con alma pura, como se diría, y para nosotros, nadie lo hizo mejor. Vivió para su música, su familia y sus amigos. Amaos los unos a los otros como él hubiera querido para todos nosotros", aseguraron.

Entre sus temas más destacados están "Joy and Pain", "Happy Feelin's" y "Before I Let Go". Esta última canción, además, la versionó en 2019 la artista Beyoncé para su álbum Homecoming, volviendo a dar visibilidad a las canciones de Frankie Beverly años después de que éstas se hiciesen conocidas.