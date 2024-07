Hospitalizan a Harvey Weinstein tras contraer covid-19 y dos neumonías

El ex magnate de Hollywood, Harvey Weinstein Cordon Press

26 de julio, 2024

El ex magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, ha sido hospitalizado tras contraer Covid-19 y dos neumonías que afectaron a sus pulmones.

El productor de 72 años, que se enfrenta a 16 años de prisión por diversos delitos sexuales por los que se le condenó en 2022, fue trasladado al pabellón penitenciario del Hospital Bellevue en Manhattan, según informó a ABC News su representante y consultor penitenciario, Craig Rothfeld:

"Está recibiendo tratamiento por los innumerables problemas de salud que aún padece a diario, como diabetes, hipertensión arterial, estenosis espinal, líquido en el corazón y los pulmones y varias otras afecciones. Además, el señor Weinstein dio positivo por covid y contrajo neumonía doble en sus pulmones". Craig Rothfeld, representante y consultor penitenciario de Harvey Weinstein

La hospitalización de Weinstein llega pocos meses antes de que el ex magnate deba personarse de nuevo ante el juzgado. En noviembre, el productor deberá volver a acudir a juicio por la presunta violación que realizó en 2018.

Delito por el que se le acusó en 2020 pero cuya condena se anuló en abril de este mismo año, según explicó la juez Jenny Rivera en ese momento, al "admitir erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso".

Esa condena también provocó problemas médicos a Weinstein. Recuerda CBS News que, justo después de conocer su sentencia, el ex magnate fue ingresado en el hospital con dolores en el pecho y tuvieron que realizarle un procedimiento cardíaco para abrir una arteria bloqueada.

El ex productor también fue hospitalizado tras conocer que se había anulado la condena de 2020. En aquella ocasión fue su abogado, Arthur L. Aidala, quien informó de su estado de salud asegurando que el Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York "determinó que el Sr. Weinstein necesitaba atención médica inmediata" y que se le estaban "realizando una gran cantidad de pruebas a Harvey" para determinar su estado de salud.