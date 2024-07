Fallece a los 63 años Jon Landau, laureado productor de Titanic y Avatar

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-08T11:14:56.000Z"}

El veterano y laureado productor Jon Landau, artífice, entre otras, de Avatar y Titanic, falleció el pasado viernes a los 63 años como consecuencia de un cáncer contra el que luchaba desde hace 16 meses. Disney comunicó la noticia, que fue confirmada por el hijo de Landau posteriormente.

"No me lo digas a mí, habla con Jon"

Si algo definía a Landau era su capacidad casi milagrosa para solucionar cualquier tipo de problema que apareciera en una producción cinematográfica. Valga como ilustración lo que explicaba el exjefe de Fox Filmed Entertainment Peter Chernin, que decía a James Cameron cuando surgían problemas en la grabación de True Lies: "No me lo digas a mí, habla con Jon", como recoge Hollywood Reporter.

Esta cualidad y profesionalidad le convirtieron en la mano derecha de Cameron a partir de ese momento, que resaltó su importancia para que sus grandes éxitos Avatar y Titanic llegaran a la gran pantalla finalmente debido a los desafíos logísticos que debieron superar.

El propio Cameron quiso despedirse de él con una emotiva carta, en la que elogiaba al fallecido, a la vez que repasaba su trayectoria y sus principales éxitos.

La familia Avatar lamenta la pérdida de nuestro amigo y líder, Jon Landau. Su humor alocado, su magnetismo personal, su gran generosidad de espíritu y su feroz voluntad han mantenido el centro de nuestro universo Avatar durante casi dos décadas. James Cameron

"Su legado no son sólo las películas que produjo, sino su ejemplo personal: indomable, solidario, integrador, incansable, perspicaz y absolutamente único. Produjo grandes películas, no ejerciendo el poder, sino difundiendo la calidez y la alegría de hacer cine. Nos inspiró a todos a dar lo mejor de nosotros mismos cada día. He perdido a un amigo muy querido y a mi colaborador más cercano durante 31 años. Me han arrancado una parte de mí", concluyó Cameron.