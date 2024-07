Jeff Vaughn presenta una demanda contra CBS por discriminación racial en contra de personas blancas

Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-04T11:07:16.000Z"}

El presentador de televisión Jeff Vaughn presentó una demanda contra CBS Broadcasting Inc. por presunta discriminación basada en raza, edad y orientación sexual. Vaughn demandó después de que rescindiesen su contrato por, según alega, ser un hombre blanco, heterosexual y mayor. La demanda se basa en que el despido de CBS violaría el Título VII y la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo.

Vaughn está representado, según The New York Post, por America First Legal (AFL). La firma publicó un comunicado en el que detalló algunos datos sobre la demanda que lleva adelante en contra del canal de televisión.

"El cliente de AFL es un hombre blanco ganador de un premio Emmy con más de 30 años de experiencia en periodismo televisivo. En mayo de 2022, después de trabajar en CBS durante casi siete años, el gerente general Joel Vilmanay le informó de que lo despedirían en un plazo de seis meses y que CBS estaba buscando su reemplazo", detalló AFL.

En ese sentido, AFL sostuvo que a pesar de que la compañía le dijo al demandante que el despido se dio por una bajada en la audiencia, en realidad no se trató de los índices de share, sino porque CBS aparentemente estaba aplicando criterios de diversidad.

"Políticas que discriminaban abiertamente a los varones blancos. De hecho, CBS reemplazó al cliente de AFL por un joven negro que cumplía con los requisitos de diversidad ilegal que buscaba la cadena", resaltó la firma legal.

De igual manera, AFL señaló que la empresa ha impulsado sus políticas sobre las cuotas de diversidad. Lo que, a juicio de la firma legal, demuestra que el canal también ha tomado decisiones discriminatorias al momento de asignar las pautas de trabajo:

"Antes de ser despedido, el cliente de AFL había experimentado constantemente prácticas discriminatorias al impedírsele participar en CBS de múltiples maneras (...) En primer lugar, el cliente de AFL fue completamente excluido de la cobertura especial de CBS News por el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, a pesar de que era el único del equipo que informaba desde la Zona Cero durante los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, una perspectiva que podría resultar importante veinte años después. En cambio, el programa fue presentado por colegas no blancos sin experiencia personal en el lugar de los hechos".