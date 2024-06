Paris Hilton confiesa en el Congreso haber sufrido abuso sexual y pide más protección para los niños

Publicado por Williams Perdomo Verificado por Hace 4 horas

Paris Hilton impresionó en el Congreso. La socialité fue víctima de abuso sexual y decidió contar su testimonio en el Comité de Medios y Arbitrios. La intención de Hilton de defender el bienestar de los jóvenes que viven bajo la custodia del Estado o de tutores legales y promover cambios en la política con respecto a los centros residenciales de tratamiento psiquiátrico para jóvenes.

"Cuando tenía 16 años, me sacaron de la cama en medio de la noche y me transportaron a través de las fronteras estatales al primero de cuatro centros residenciales de tratamiento para jóvenes. Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio no me permitieron hablar, moverme libremente o incluso mirar por la ventana durante dos años", dijo Hilton en la audiencia del comité sobre bienestar infantil.

La empresaria sostuvo que sus padres fueron engañados y manipulados por lo que calificó como una industria con fines de lucro. "El personal me obligó a tomar medicamentos y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron violentamente y me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me recluyeron en régimen de aislamiento", resaltó Hilton en unas declaraciones recogidas por The Washington Post.

Las declaraciones de la también heredera multimillonaria se dieron en un intento por lograr un cambio en lo que a menudo se llama el sistema de "adolescentes problemáticos", una industria multimillonaria que incluye instalaciones residenciales para jóvenes. Hilton ha impulsado una legislación proteja a los niños y brinde más supervisión a estos programas.

Además, envió un mensaje de apoyo a los niños que se encuentran en el sistema. "Si eres un niño en el sistema, escucha mis palabras: te veo. Te creo. Sé por lo que estás pasando y no me rendiré contigo. Tu eres importante, tu futuro es importante y mereces todas las oportunidades para estar seguro y apoyado", resaltó Hilton.

Hilton ya había hablado en el año 2021 sobre el abuso sexual que sufrió. En el 2022 contó que fue abusada sexualmente en la escuela Provo Canyon. Relató cómo miembros del personal sin credenciales médicas realizaban lo que le dijeron que eran exámenes médicos a ella y a otras adolescentes en las primeras horas de la mañana: "Nos tumbaban en la mesa y nos metían los dedos", señaló.