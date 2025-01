Trump revoca las autorizaciones de seguridad de John Bolton y los exfuncionarios que firmaron la carta sobre la laptop de Hunter Biden

Entre las primeras órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó este lunes consta la revocación de las autorizaciones de seguridad para aquellos exfuncionarios que respaldaron la teoría de injerencia rusa en la investigación sobre la laptop de Hunter Biden.

Estos 50 exfuncionarios del Gobierno firmaron una declaración en 2020 en la que aseguraron que los correos electrónicos del laptop de Hunter presentaban "todas las características clásicas de una operación de información rusa".

Dos firmantes de la declaración han fallecido, pero son mencionados en la orden.

La misma orden ejecutiva firmada en las primeras horas del mandato de Trump ordena al director de Inteligencia Nacional que presente un informe en el que se documente "cualquier otra actividad inapropiada que haya tenido lugar dentro de la Comunidad de Inteligencia".

Medidas de este tipo fueron anunciadas por Trump durante su campaña, cuando en varias ocasiones aseguró que las agencias de inteligencia norteamericanas están siendo demasiado expuestas a la política nacional y que jugaban un papel demasiado significativo.

Contra las memorias de John Bolton

La orden ejecutiva también menciona a quien fue consejero de Seguridad Nacional en el primer mandato de Donald Trump, John Bolton, a quien se le acusa de buscar beneficio comercial con la publicación de sus memorias, que citan información sensible de seguridad.

​

Según la Casa Blanca, el libro estaba plagado de información sensible extraída de su época en el Gobierno. El tratamiento imprudente de información sensible en las memorias "socavó la capacidad de futuros presidentes para solicitar y obtener asesoramiento sincero de su personal sobre cuestiones de seguridad nacional". La publicación también creó un grave riesgo de que se expusiera públicamente material clasificado.



​Por este motivo, John Bolton también está entre los exfuncionarios del Gobierno a quienes se les han revocado sus autorizaciones de seguridad que les dan acceso a ciertas informaciones y archivos sensibles.