Gaetz, prueba de fuego para la unidad del GOP con Trump

20 de noviembre, 2024

El representante por Florida Matt Gaetz nunca ha dejado indiferente a nadie. Se ha hecho notar donde quiera que pasó y es amigo íntimo de la polémica, una constante en su carrera. No le tembló en pulso en lanzar la moción que descabalgó de la Presidencia de la Cámara a su compañero de partido Kevin McCarthy, ni en defender sus posiciones por encima de las necesidades de su formación. Su nominación por parte de Donald Trump como candidato a fiscal general ha desatado un intenso debate en el GOP, en especial entre los senadores, sobre lo ideal de su designación, y promete ser una prueba de fuego para comprobar la alineación de los legisladores de la Cámara Alta con el presidente electo.

De hecho, no son pocos los analistas que señalan que ésa era precisamente la intención de Trump cuando sacó su nombre a la palestra: cuestionar si cuenta con la lealtad absoluta de los senadores del GOP, una cuestión para nada baladí para que el magnate pueda sacar adelante las medidas más controvertidas que prometió durante la campaña. A pesar de que su viejo enemigo Mitch McConnell no lidera al grupo, mantiene su escaño, y basta el rechazo de 4 de los 53 senadores con los que cuentan los conservadores en la Cámara Alta para tumbar el nombramiento y cualquier iniciativa durante el mandato.

Gaetz niega las acusaciones y llama a los senadores, con los que se reunirá el miércoles

Más allá de las simpatías que despierta, y de su ubicación entre los halcones más duros del GOP, el principal obstáculo para Gaetz es la investigación que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes está llevando a cabo contra él. La gravedad de las acusaciones -"conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilícitas"- hace que al menos nueve senadores hayan mostrado sus dudas sobre su idoneidad.

A pesar de que Gaetz siempre ha negado los cargos, incluyendo haber tenido relaciones sexuales con una menor o haber pagado por sexo y comenzó a visitar y llamar a sus compañeros de partido en el Senado con los que tiene una mayor confianza para pedirles una oportunidad, según informa CNN. Se espera que acuda el miércoles junto al vicepresidente electo J.D. Vance para reunirse con los legisladores conservadores de la Cámara Alta y tratar de asegurar su nombramiento.

El comité de Justicia del Senado pide ver el informe contra Gaetz

No será tarea fácil. El que será el próximo presidente de la Comisión Judicial del senado, Chuck Grassley, ha pedido que les sea facilitado el informe de la Comisión de Ética de la Cámara Baja para poder estudiarlo y votar en consecuencia. Algo a lo que el mismo Trump y el speaker Mike Johnson, entre otros, se oponen radicalmente y que más de 100 legisladores demócratas han exigido que se haga público de manera inmediata. Por el momento, los miembros de esta comisión se verán el miércoles.

La división de los republicanos sobre si el nombramiento de alguien sobre el que penden acusaciones tan graves ha ido subiendo de nivel, y varios congresistas de ambas cámaras han cruzado mensajes en los medios. El propio presidente de la Comisión de Ética, el conservador Michael Guest, alimentó las dudas al expresar sus reticencias a seguir las indicaciones de los líderes de su partido -basta con que un republicano desobedezca para que se publique el informe-. La respuesta, contundente, como es su estilo, llegó de parte de Marjorie Taylor-Greene, una de las primeras siempre en saltar a la arena en este tipo de disputas.

Taylor-Greene, a la carga contra los compañeros que quieren "destrozar a los nuestros"

La representante por Georgia utilizó su cuenta de X para lanzar un recado a sus compañeros, advirtiéndoles de que si quieren sacar a la luz el informe contra "los nuestros", entonces ella hará lo posible porque todas las investigaciones contra representantes que lleva este comité se hagan públicos, dejando, de paso, peligrosos detalles sobre algunas de ellas:

"Para mis colegas republicanos en la Cámara y el Senado: si vamos a publicar informes de ética y destrozar a los nuestros que Trump ha nombrado, entonces pónganlo TODO ahí para que el pueblo estadounidense lo vea. Si... Todos los informes de ética y reclamaciones incluyendo la que yo presenté, todas sus denuncias de acoso y agresión sexual que se resolvieron en secreto pagando a las víctimas con dinero de los contribuyentes, todos los archivos de Jeffrey Epstein, cintas, grabaciones, entrevistas a testigos... Pero no sólo esos, hay más, Epstein no era/es el único activo. Si vamos a bailar, bailemos todos a la luz del sol. Me aseguraré de que lo hagamos".