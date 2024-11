Florida demanda a la FEMA por discriminar a simpatizantes de Trump con las ayudas del 'Helene' y el 'Milton'

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 15 de noviembre, 2024

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, demandó a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por discriminar a simpatizantes de Donald Trump en la distribución de asistencia para los huracanes Helene y Milton.

Después de que el caso trascendiera a la prensa, la agencia admitió que una de sus supervisoras había dado instrucciones de no ayudar a las casas que tenían cartelería del republicano. Aunque anunció una investigación, sostuvo que era un caso aislado. Como culpable señaló a Marni Washington, quien aseguró ya "no trabaja activamente" mientras continúa la pesquisa.

Esta explicación fue insuficiente para Moody. En su demanda del jueves, apunta tanto contra la supervisora local como contra Deanne Criswell, máxima responsable de la FEMA. Washington, asegura en la demanda, "conspiró" con "altos funcionaros" de la agencia para "violar los derechos civiles de los ciudadanos de Florida".

La fiscal se sirve de declaraciones de la propia Washington en el programa digital Roland Martin Unfiltered. Además de acusar a sus antiguos jefe de usarla como "chivo expiatorio", la exsupervisora asegura que los agentes federales se comportaron de manera similar en "Carolina del Norte y otras zonas afectadas".

En aquella grabación, Washington se defiende alegando que la indicación de evitar hogares con carteles del candidato republicano se debía a que eran los que habían demostrado más "hostilidad política" hacia su equipo. También aseguró que "este no es un caso aislado, se trata de un acontecimiento colosal de evasión no sólo en Florida, sino también en las Carolinas". "Los altos cargos mentirán y dirán que no lo saben", añadió, pero alcanzaba mirar los registros y preguntar a los trabajadores de campo para desmentirlos.

La demanda completa

"La temporada de huracanes no ha terminado", advirtió Moody en un comunicado. "Estoy emprendiendo rápidas acciones legales para averiguar hasta dónde llega esta discriminación política y asegurarme de que se atiende a todos los estadounidenses que son víctimas de tormentas devastadoras, independientemente de su afiliación política".

Otras investigaciones

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la demanda y tildó el comportamiento de la FEMA de "inaceptable", "especialmente atroz tras un huracán". Tras conocer lo sucedido, DeSantis había indicado a la División de Gestión de Emergencias que emprendiera su propia investigación.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también anunció una investigación propia. Su presidente, James Comer, anunció que la administradora Criswell testificará ante el Congreso el martes 19 de noviembre.