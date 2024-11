¿Quién va a reemplazar a JD Vance en el Senado? Estos son los principales candidatos

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 11 de noviembre, 2024

JD Vance se convirtió en vicepresidente electo el pasado 5 de noviembre, cuando la fórmula Trump-Vance se impuso en las elecciones presidenciales a la de Harris-Walz. El todavía Senador de Ohio deberá renunciar a su actual cargo antes de asumir. Por ejemplo, en 2020 Kamala Harris lo hizo dos días antes de prestar juramento. Según la ley estatal, será el gobernador del Buckeye State, Mike DeWine, quien elija temporalmente a su sucesor en la Cámara Alta.

Vance llegó al Senado tras derrotar en 2022 al demócrata Pat Ryan, por lo que todavía le quedan cuatro años de mandato. En este caso, la elección del gobernador DeWine servirá hasta 2026, cuando se llevará a cabo una elección especial para dirimir quién servirá los últimos dos años como senador de Ohio.

En cuanto a la danza de nombres, el gobernador no ha dado muchas pistas por el momento, solo aclaró que buscará a alguien capaz de ganar tanto una elección primaria como una elección general.

“Se necesita a alguien que realmente se centre en el estado de Ohio, que se centre en las cuestiones nacionales, alguien que realmente trabaje duro, alguien que quiera hacer las cosas. Creo que estas cualificaciones son muy importantes. También tiene que ser alguien que pueda ganar unas primarias. Tiene que ser alguien que pueda ganar unas elecciones generales y, dos años después, hacer todo eso de nuevo. Así que no es para pusilánimes”, expresó recientemente DeWine, quien también fue senador entre 1995 y 2007.

Por el momento, lo único claro es que el sucesor de Vance asumirá apenas este renuncie para convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos.

Vivek Ramaswamy

Vivek Ramaswamy es quizás el nombre con más reconocimiento nacional de la lista. El empresario de 39 años saltó a la fama en 2021 por su libro ‘Woke, Inc’ y posteriormente por su candidatura presidencial del 2024.

Aunque ideológicamente más alienado con Trump, Ramaswamy también tiene algunas tendencias más libertarias. Durante su campaña presidencial prometió abolir al menos cinco departamentos gubernamentales y despedir a decenas de miles de empleados, como así también indultar a Julian Assange, Ross Ulbricht y Edward Snowden.

"No todo el mundo tiene las mismas habilidades. Soy un ejecutivo por experiencia. Eso me ha servido mucho como empresario y esas son habilidades que me gustaría poner en práctica, y quiero reflexionar sobre la mejor y más amplia manera posible en que podemos utilizar ese conjunto de habilidades como forastero para, con suerte, transformar este país", expresó recientemente ante un grupo de periodistas, agregando también que su intención es tener “el mayor impacto posible”. Tampoco descartó ocupar un puesto en la segunda Administración Trump.

Matt Dolan

Matt Dolan es uno de los nombres que más circulan para suceder a Vance en Senado. Su apellido es bastante poderoso en Ohio, puesto que su familia es dueña de los Cleveland Guardians y hace siete años se desempeña como senador estatal.

Dolan se presentó al Senado en 2022 y 2024 como un republicano tradicional, siendo uno de los pocos que no abrazó la agenda MAGA.

En 2022 quedó en tercer lugar por detrás de Vance y Josh Mandel, mientras que en 2024 también quedó segundo frente a Bernie Moreno.

Casualmente, en esta última elección recibió el respaldo oficial del gobernador DeWine, quien lo definió como un “conservador probado” y alguien capaz de ganar una elección general, uno de los requisitos más importantes para la decisión actual.

“El servicio, la experiencia y la integridad de Matt lo convertirán en la voz más eficaz de los intereses de Ohio en el escenario nacional. Se preocupa profundamente por el futuro de nuestro estado y nuestra nación. Está decidido a proteger a Estados Unidos aquí y en el extranjero, y sabe que nada es más importante para nuestra seguridad que una defensa nacional sólida”, expresó el gobernador en marzo del 2024.

Jane Timken

Jane Timken es una abogada de paso por Harvard reconocida entre los republicanos de Ohio. Fue la presidente del partido entre 2017 y 2021, precisamente durante los años que el estado se afianzó como republicano.

Aunque quedó en el quinto lugar de las elecciones al Senado en 2022, obtuvo algunos respaldos de peso como Kellyanne Conway, Kristi Noem, Elise Stefanik y el exsenador Rob Portman.

En la citada elección se presentó con una plataforma muy cercana a Trump, aunque no pudo conseguir su respaldo oficial, el cual finalmente fue para Vance.

Frank LaRose

El secretario de Estado local también perdió recientemente las primarias republicanas al Senado de Ohio. En marzo del 2024, quedó en un distante tercer lugar por detrás de Moreno y Dolan. Con pasado militar, consiguió la reelección en 2022 con récord de votos para un secretario de Estado en Ohio.

LaRose es uno de los pocos que ya coqueteó públicamente con ser el reemplazo de Vance, afirmando recientemente que "siempre está listo para responder al llamado del deber".

Durante la campaña, sacó pecho como el “único Secretario de Estado en ejercicio respaldado por el presidente Trump”.

Algunas opciones más improbables

Mike DeWine no podrá presentarse para un tercer mandato en 2026, por lo que la elección a gobernador tiene entretenidos a dos potenciales candidatos a ocupar el puesto de JD Vance.

Uno de ellos es el fiscal general Dave Yost, quien tiene la gobernación entre ceja y ceja. "Miren, soy un ejecutivo", dijo Yost a los periodistas a principios de esta semana. "Nunca he sido legislador y no estoy listo para terminar mi servicio público, pero no me imagino yendo a Washington, DC y no aceptaría eso", les dijo recientemente a los periodistas.

Otro es el vicegobernador Jon Husted, quien ya recibió un fuerte guiño del gobernador en la carrera para sucederlo. Sin embargo, DeWine pareciera no descartarlo del todo porque confía en su capacidad electoral.

En cuanto al Congreso, los representantes Mike Carey y Warren Davidson también cuentan con chances de ser elegidos. Carey mantiene buena relación tanto con Trump como con DeWine, por lo que sería un nombre interesante, tanto para los republicanos tradicionales como para los MAGA.