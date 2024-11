Biden y Trump se reunirán en la Salón Oval el próximo miércoles 13 de noviembre

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 9 de noviembre, 2024

Donald Trump y Joe Biden se reunirán en el Salón Oval el próximo miércoles 13 de noviembre a las 11 a. m. Así lo confirmaron desde la Casa Blanca en un escueto comunicado en el que agregaron también que los detalles del encuentro se darán a conocer en los próximos días. El presidente llamó al presidente electo un día después de su triunfo electoral ante Kamala Harris.

El último encuentro cara a cara de Trump y Biden fue el pasado 11 de septiembre en Nueva York para conmemorar un aniversario más del acto terrorista más grande en la historia del país. Ambos se saludaron amablemente y quedaron separados en la fila de asistentes por Michael Bloomberg, exalcalde de la Ciudad de Nueva York.

Después de las elecciones presidenciales, Biden invitó a Trump a reunirse en la Casa Blanca pero la fecha todavía no estaba definida. Desde la Administración Biden confirmaron el sábado que el mano a mano tendrá lugar el próximo miércoles 13 de noviembre a las 11 a. m.

"Aceptamos la elección que hizo el país. He dicho muchas veces que no puedes amar a tu país sólo cuando ganas. No se puede amar al prójimo sólo cuando se está de acuerdo. Algo que espero que podamos hacer independientemente de a quién hayáis votado es vernos los unos a los otros no como adversarios, sino como compatriotas", expresó Biden en su discurso posterior a las elecciones, en el que también llamó a "bajar la temperatura" en la política.

"También espero que podamos acabar con la cuestión de la integridad del sistema electoral estadounidense. Es honesto, es justo y es transparente. Y se puede confiar en él, ganemos o perdamos", añadió Biden.

Es una costumbre que el presidente saliente reciba al presidente electo antes de asumir. Bush lo hizo con Obama en 2008 y Obama con Trump en 2016, aunque el republicano no recibió a Biden luego de las elecciones del 2020.