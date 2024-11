¿Kamala de vuelta a McDonalds? La demoledora crítica de Bill Maher por la derrota demócrata

Publicado por Israel Duro Verificado por 9 de noviembre, 2024

El veterano presentador Bill Maher no dejó títere con cabeza en el Partido Demócrata tras la arrolladora victoria de Donald Trump. En su programa, y en su cuenta de X, Maher señaló que los líderes del Partido Azul deberían mirarse en el espejo y reflexionar sobre lo ocurrido, en especial sobre la deriva woke de la formación, a la que culpa del resultado. El popular cómico apuntó que "la noche de las elecciones fue tan mal que Kamala llamó a McDonald's para ver si podía recuperar su antiguo trabajo".

"Mi mensaje a los perdedores: Miraros en el espejo. ¿No? Pues puede ser que debierais hacerlo. Lo siento. Éste es mi campo. Perdedores, mirad al espejo. Porque los demócratas llevan meses preguntándose cómo podía estar la carrera tan igualada... Y tenían razón, no lo estaba. No podían concebir un segundo término de Trump en su cabeza, pero debieron haberlo hecho. porque ¿cuándo ha rechazado EEUU los segundos?, arrancó su monólogo Maher.

Trump "pidió al Secretario de Estado de Georgia que perdiera 11.000 votos" dado el margen

La alusión del espejo, además de una invitación a la reflexión a los perdedores, era una burla de la polémica aparición de Kamala en Saturday Night Live el sábado antes de las elecciones. En el sketch, su imitadora habitual simuló hablar con ella misma a través del espejo de un camerino de maquillaje.

A continuación, Maher subrayó que, frente al discurso de Kamala y el resto del establishment demócrata y muchos palmeros en los medios, la realidad fue implacable: "Son los hechos, simplemente. Trump ganó todos los estados bisagra. Los siete. Él dirigió la mesa. Su victoria fue tan grande que hoy llamó al secretario de Estado de Georgia y le pidió que perdiera 11.000 votos".

El cómico subrayó que el mérito de Trump ha sido formar "una asombrosa coalición. Ha mantenido a las viejas multitudes que le quieren y ha conseguido muchos votantes nuevos. Tiene a mucha gente que dice que ellos sólo quieren ver qué hará. Yo lo llamo el voto del gato drogado (get-the-cat-high vote en el inglés original). Él lo ha hecho mejor en cada grupo demográfico. Las encuestas a pie de urna indican que se quedó el 52% de las mujeres blancas. Y también se quedó sus votos".

Kamala y el wokismo, centro de las críticas de Maher

Kamala Harris fue la principal víctima de las ácidas bromas de Maher. Tras asegurar que la vicepresidente había llamado a McDonalds para ver si podía recuperar su antiguo puesto, Maher subrayó que Harris había conseguido unos datos horribles en todas las categorías demográficas "aunque sigue teniendo muy buenos datos en encuestas entre los presos inmigrantes ilegales que quieren operaciones de cambio de sexo. Éstos siguen totalmente de su parte".

Este sarcasmo le sirvió como pie para apuntar a la que él considera una de las verdaderas razones de la derrota demócrata: su apuesta por el wokismo, que los estadounidenses ya no aguantan más: "No se equivoquen. Estas elecciones han versado mucho sobre algo sobre lo que he hablado mucho aquí y que me ha costado muchos seguidores por decirlo durante años. Este país ya ha tenido suficiente de la basura 'woke' que atenta contra sentido común .