Ira y llanto: las celebridades progresistas cargan contra Trump por su triunfo electoral

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 6 de noviembre, 2024

Los artistas progresistas no tardaron en reaccionar al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Cardi B, Alec Baldwin y Quentin Tarantino se encuentran entre los famosos que arremetieron en contra del republicano simplemente por ganar el proceso electoral frente a Kamala Harris.

En el caso de la rapera, reaccionó a un comentario de un seguidor que le pidió que asistiera a la juramentación de Trump como republicano.

“Juro por Dios que te voy a joder, aléjate de mí (...) Estoy muy triste. Juro por Dios que estoy muy triste”, dijo durante el video en vivo en el que estaban conectados más de 37.000 seguidores que fue recogido por The New York Post.

De igual manera, Cardi B envió un mensaje a la candidata demócrata Kamala Harris y sostuvo que -a su juicio- muchas personas están orgullosas del trabajo realizado por la actual vicepresidente.

“Solo espero que sepa que, pase lo que pase esta noche, millones de personas están orgullosas de ella. Las mujeres de todo el mundo están orgullosas de ella. Las mujeres de color están orgullosas de ella”, resaltó la rapera.

Entre tanto, el cineasta de Hollywood Quentin Tarantino pidió “perdón” por el triunfo electoral del republicano y aseguró que hizo todo lo que estuvo en sus manos para frenar una victoria de Donald Trump.

“Lo siento mucho. Realmente hice todo lo que pude”, señaló Tarantino.

Por su parte, Alec Baldwin compartió una foto de una pantalla negra en Instagram tras conocerse el resultado electoral. No acompañó la imagen con ningún mensaje.

Entre tanto, la actriz Christina Applegate fue más radical y pidió a los seguidores que no estuvieran de acuerdo con su posición política que dejen de seguirla. La estrella de la serie Dead to Me señaló que supuestamente los derechos de su hija como mujer se ven amenazados. Sin embargo, no detalló sobre alguna política de Donald Trump que sea una amenaza.

“¿Por qué? ¿Por qué? Mi hija llora porque le pueden quitar sus derechos como mujer. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, deja de seguirme”, escribió Applegate en X.

Entre tanto, Kevin McHale, actor de Glee, también dijo que el triunfo de Trump es una victoria de lo que calificó como “intolerancia evangélica ultraconservadora, la xenofobia y el racismo”.

El escritor Stephen King, por su parte, criticó la democracia porque no ganó el candidato de su preferencia:

“Hay un cartel que se puede ver en muchas tiendas que venden artículos hermosos pero frágiles: HERMOSO A LA MIRADA, DELICIOSO A LA SOSTENER, PERO UNA VEZ QUE LO ROMPEMOS, SE VENDE. Lo mismo se puede decir de la democracia”, resaltó King.

Mientras, el progresismo expresa su descontento con los resultados, Donald Trump volverá a la Casa Blanca en 2025 tras imponerse con solidez a la vicepresidente Kamala Harris en una jornada electoral histórica para el país.