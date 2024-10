Elecciones Presidenciales 2024

Publicado por Israel Duro Verificado por 31 de octubre, 2024

A cinco días de las elecciones, el surrealismo se ha adueñado de la campaña. Con los nervios a flor de piel, y con la preocupación al alza ante una posible manipulación de los resultados, un ciudadano chino consiguió emitir un voto de manera ilegal en Michigan mientras que ABC aireó por error unos resultados de la noche electoral en el que daban la victoria a la candidata demócrata Kamala Harris.

La secretaria de Estado del Wolverine State, la demócrata Jocelyn Benson -una de las grandes opositoras a las demandas republicanas de exigir la identificación de los votantes para evitar el fraude con el argumento de que "los no ciudadanos no votan" o es "raro que lo hagan"- ha quedado retratada al verse obligada a reconocer que se ha producido una infracción de este tipo bajo su jurisdicción.

En un comunicado conjunto con el fiscal del condado de Washtenaw, Eli Savit, Benson informó de que un ciudadano chino, sin la nacionalidad estadounidense, había conseguido depositar un voto para las elecciones de noviembre. El presunto infractor, un estudiante de la Universidad de Michigan, ha sido acusado como "elector no autorizado que intenta votar" y por "perjurio", por la "realización de una declaración jurada falsa con el fin de obtener el censo electoral".

La demócrata Benson, que aseguraba que los ilegales no conseguirían votar, retratada

En el escrito, Benson volvió a insistir en lo excepcional de esta situación, a pesar de lo ocurrido en su terreno:

"Sólo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse y votar en nuestras elecciones. Es ilegal mentir en cualquier formulario de inscripción o solicitud de voto sobre la propia condición de ciudadanía. Hacerlo es un delito grave. El voto de los no ciudadanos es un hecho extremadamente aislado y poco frecuente. Las investigaciones realizadas en varios estados y en todo el país no han encontrado pruebas de que un gran número de no ciudadanos se hayan inscrito para votar. Menos frecuente aún es que un no ciudadano vote. Cuando ocurre, nos lo tomamos muy en serio. Nuestras elecciones son seguras y los funcionarios electorales estatales y locales de Michigan siguen cuidadosamente la ley".

Según varios expertos, este voto será contabilizado, puesto que, debido al anonimato de los votos, no es posible localizar dicha papeleta y anularla.

ABC 'adelanta' la victoria de Harris en Pensilvania

Para terminar de confundir, la cadena ABC se hizo viral por emitir en antena lo que parecían ser los resultados electorales de Pensilvania como si ya se hubiera terminado el conteo oficial tras la visita de los ciudadanos a las urnas.

Durante la retransmisión del Gran Premio de México el pasado domingo, la cadena local de ABC WNEP-TV, que se puede ver en el norte del Keystone State, mostró unos rótulos según los cuales Kamala había conseguido el 52% de las boletas frente al 47% de Donald Trump... con el 100% de los votos escrutados.

A pesar de que la cadena se apresuró a señalar que los resultados aparecieron en la pantalla por "error" y que habían sido "generados aleatoriamente" como parte de una prueba previa a las elecciones del 5 de noviembre, la situación que provocó que las redes ardieran con acusaciones de robo electoral.