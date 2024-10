Todo lo que debe saber sobre el debate vicepresidencial

Publicado por Israel Duro Verificado por 1 de octubre, 2024

El primer encuentro entre Tim Walz y J.D. Vance será, presumiblemente, el último cruce de palabras -acusaciones, ataques e incluso puede que alguna referencia a su proyecto de país- entre miembros de las candidaturas a la Presidencia. El choque entre ambos aspirantes a vicepresidente tendrá lugar en Nueva York City a partir de las 9.00 p.m (hora del Este), y será retransmitido por CBS, con Norah O'Donnell y Margaret Brennan como moderadores.

Los debates entre vicepresidentes han sido tradicionalmente broncos, puesto que el candidato a este puesto ha sido utilizado tradicionalmente por las campañas como perros de presa contra los rivales. En esta ocasión Vance y Walz podrían alcanzar nuevas cotas, puesto que llevan gran parte de la campaña intercambiando acusaciones y reproches.

Y no les van a faltar temas sobre los que enzarzarse. Además de menciones al registro militar de Walz, al omnipresente en el discurso demócrata Proyecto 2025, la oposición al aborto de Vance, la familia -tras sus polémicas declaraciones sobre "señoras sin hijos con gato"-, se sumarán las recientes polémicas sobre los ilegales que secuestran y comen mascotas en Ohio y, la última, los ataques de Trump a la respuesta de la Administración Biden-Harris al paso del huracán Helene.

Micrófonos abiertos y una duración de 90 minutos

En cuanto al debate en sí, los equipos de ambas candidaturas pactaron un debate de 90 minutos con dos pausas publicitarias de cuatro minutos, durante las cuales los contendientes no podrán interactuar con sus asistentes. Los candidatos no podrán acceder a sus puestos con notas escritas de antemano ni material de atrezzo. Como en los debates presidenciales previos, no habrá público en el plató.

El primero en saltar a la arena será Walz, que se situará en el atril izquierdo del escenario (derecha para los telespectadores). No habrá discursos de apertura, y dispondrán de dos minutos para responder a las preguntas que les sean planteadas y otros dos para réplicas. Además, se les concederá otro minuto para réplicas. A discreción de los moderadores, los candidatos podrán disponer de un minuto adicional para continuar el debate. Además, cada uno dispondrá de dos minutos para observaciones finales.

En esta ocasión, y a diferencia de los debates presidenciales, los micrófonos no se silenciarán cuando hable el oponente, aunque la cadena se reserva el derecho de apagar los dispositivos. El candidato republicano ganó pasado el jueves un sorteo virtual y eligió intervenir en segundo lugar. No se compartirán temas ni preguntas con las campañas por adelantado.

