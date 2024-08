John Kirby a Irán: “Vamos a estar preparados para defender a Israel si llega el momento”

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 28 de agosto, 2024

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sostuvo que Estados Unidos se mantiene comprometido con Israel.

Kirby aseguró que el Gobierno estadounidense está dispuesto a defender a Israel ante un posible ataque de Irán. Explicó que es difícil predecir las posibilidades de que ocurra esa agresión, pero detalló que Estados Unidos estaría preparado para hacer frente a esa situación y toma en serio la amenaza.

"Nuestro mensaje a Irán es coherente, lo ha sido y seguirá siendo coherente. En primer lugar, no lo hagan. No hay motivos para intensificar esto. No hay motivos para iniciar una especie de guerra regional total. Y en segundo lugar, vamos a estar preparados para defender a Israel si llega el momento", dijo Kirby el martes en unas declaraciones al Canal 12 de Israel y que fueron recogidas por Reuters.

“Creemos que todavía están preparados y listos para lanzar un ataque si quisieran hacerlo, y es por eso que tenemos esa postura de fuerza reforzada en la región”, agregó Kirby.

Las declaraciones de Kirby se dan luego de la amenaza de Irán de vengar el asesinato del líder de Hamás Ismail Haniyeh.

Hace dos semanas, Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de una serie de ataques significativos de Irán contra Israel. Junto a varios países europeos, pidió a Teherán que "renuncie" a sus amenazas.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó -según recuerda AFP- que su país tiene derecho a responder a cualquier agresión contra él, durante una conversación telefónica con el canciller alemán, Olaf Scholz, quien le instó a evitar una escalada en Medio Oriente.

Entre tanto, Kirby explicó que las fuerzas estadounidenses permanecerán en Medio Oriente mientras se mantenga la amenaza. “Estados Unidos mantiene dos grupos de ataque con portaaviones en Oriente Medio, así como un escuadrón adicional de aviones de combate F-22”, detalló Reuters.

Finalmente, Kirby se mostró optimista sobre un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Las partes siguen comprometidas y eso es algo bueno (...) El hecho de que hayamos pasado a otro nivel con grupos de trabajo ahora en Doha no es algo malo. Significa que las partes siguen negociando. Significa que todavía hay esperanza de que podamos concretar estos últimos detalles y seguir adelante”, resaltó Kirby.