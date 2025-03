El comité de Reglas de la Cámara pasa la propuesta republicana para evitar el cierre de Gobierno

Publicado por Israel Duro 11 de marzo, 2025

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes dio luz verde el pasado lunes a que el proyecto de ley del Partido Republicano para evitar un cierre del Gobierno sea votado en el pleno el martes. La votación de los legisladores se saldó con nueve votos a favor y tres en contra, por lo que la iniciativa conservadora para evitar el shutdown que se produciría el viernes si las dos cámaras del Congreso no lo evitan.

La presidenta de la Comisión, la republicana Virgina Foxx, abrió la sesión con un mensaje claro: "Esta legislación ayuda a evitar el cierre del gobierno y nos permite continuar nuestro trabajo al servicio del pueblo estadounidense. La Cámara debe actuar para evitar un cierre innecesario que no sirve a ningún propósito - al hacerlo, este cuerpo puede poner su enfoque y atención en el próximo proceso de apropiaciones".

La propuesta del speaker Mike Johnson otorgaría financiación al Gobierno hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre. La resolución continua recoge un aumento de fondos para la Defensa nacional, mientras que impondría recortes en otros apartados.

Una votación incierta a pesar de la implicación del presidente Trump

No obstante, y a pesar de la implicación personal del presidente Trump para empujar a los congresistas republicanos a sacar adelante el proyecto de ley, su aprobación no está garantizada. Para empezar, porque el líder de la Minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ya ha dicho que su partido votará "no" -lo que garantiza que un gran número de los legisladores del Partido Azul seguirá esta indicación-, a lo que se suma la resistencia de varios representantes conservadores.

Si no se produjeran fisuras en el sentido de voto de la izquierda, Johnson tan sólo podría permitirse una baja entre sus filas. Algo que, de hecho, tiene nombres y apellidos, y se está conviertiendo en el principal quebradero de cabeza del speaker en lo que va de legislatura: Thomas Massie. A él se sumarían los dudosos con mayor inclinación al "no" ahora mismo como son Tim Burchett y Rich McCormick. Además, tampoco tienen claro su voto final Cory Mills, Eli Crane, Brian Fitzpatrick o Tony Gonzales.

Un respiro para Johnson, el Freedom Caucus apoya la propuesta

La buena noticia para Johnson es que el Freedom Caucus lanzó un comunicado oficial el lunes por la noche apoyando la propuesta: "El Freedom Caucus de la Cámara de Representantes apoya la resolución continua del Año Fiscal 2025. Contrariamente al abuso que el Congreso ha hecho durante mucho tiempo de esta herramienta legislativa, esta CR es un cambio de paradigma".

El comunicado es un importante paso adelante, puesto que gran parte de los miembros de este grupo votaron en contra reiteradamente de pasadas resoluciones continuas durante el mandato de Biden, lo que obligó a Johnson a echarse en brazos de los demócratas para poder sacarlas adelante. En esta ocasión, las tornas han cambiado, algo que criticó duramente Johnson en twitter, acusando al Partido Azul de buscar el shutdown como arma política para detener a Trump sin tener en cuenta el dolor que esta situación provoca.