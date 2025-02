Trump se reúne con Macron en medio de las negociaciones sobre Ucrania

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 24 de febrero, 2025

El presidente Donald Trump se reúne este lunes en Washington con su par francés, Emmanuel Macron, a quien presentará una propuesta para lograr la paz en Ucrania.

Macron llegó a la Casa Blanca poco antes de las 08H00 locales para participar en una llamada telefónica con los dirigentes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

Más tarde, a las 12H00 tendrá una reunión con Trump, así como un almuerzo y una rueda de prensa conjunta a las 15H00.

El jueves, Trump también recibirá al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Las conversaciones se dan en medio de las negociaciones del presidente republicano con Rusia para lograr poner un fin a la guerra en Ucrania.

Las negociaciones han sido criticadas por los líderes europeos que creen que esto podría aumentar la influencia rusa en Europa. Según explicó AFP, Macron “busca persuadir a Trump de incluir a los europeos en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos, cuando se cumplen tres años desde la invasión rusa de Ucrania”.

La semana pasada, al ser preguntado por su opinión sobre los comentarios de los europeos, Trump aseguró que el primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no han hecho nada para poner fin a la guerra de Ucrania.

“Ellos tampoco hicieron nada [para poner fin a la guerra]. La guerra continúa, no hay reuniones con Rusia, no hay nada”, dijo Trump en unas declaraciones recogidas por The Telegraph.

“Macron es amigo mío y me he reunido con el primer ministro, es un tipo muy agradable... [pero] nadie ha hecho nada”, agregó.

De igual manera, el republicano sostuvo que la razón por la que Vladimir Putin habría aceptado hablar sobre Ucrania fue por él.

Entre tanto, el primer ministro británico afirmó en una columna para The Telegraph que está dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania como parte de un esfuerzo para garantizar la paz en una etapa posterior al conflicto.

El mensaje de Starmer, inédito desde que comenzó la guerra, se produjo luego de que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos avanzaran para finalizar el conflicto que inició en 2021.