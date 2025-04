Publicado por Alejandro Baños 23 de abril, 2025

El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Álvaro Leyva Durán divulgó una carta que envió a Gustavo Petro en la que destapó unos supuestos problemas de drogadicción que padece el presidente y mencionó el abuso de poder que ejercía.

Concretamente, Leyva hizo referencia a un episodio sucedido en París (Francia) durante una visita oficial. El excanciller reveló que Petro desapareció durante dos días, lo que hizo que el exministro se diese cuenta de que el presidente presuntamente consume drogas.

"Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe donde había estado (...) Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción", afirmó Leyva en su misiva.

Al margen, Leyva -quien relató en su carta el distanciamiento progresivo que tuvo con Petro- apuntó contra Laura Sarabia -por entonces jefa del Gabinete y, hoy, ministra de Relaciones Exteriores-, sobre quien dijo que "le satisfacía algunas necesidades personales" al presidente.

También contra Armando Benedetti -actual ministro del Interior- al que acusó de "drogadicto". Se dirige a ambos como los responsables que causaron ese distanciamiento con Petro y de que cometa abuso de poder.

Petro responde atacando a Leyva y a la prensa

Ante las acusaciones de su exministro de Relaciones Exteriores, el presidente colombiano no tardó en responder, atacando tanto a Leyva como a la prensa por hacerse eco de la carta y de los supuestos problemas de drogadicción que padece.

"La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa", dijo Petro a través de X. "¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?".

La reciente referencia de Petro a las drogas

Hace unos días, el presidente de Colombia hizo alusión a las drogas. Concretamente, a la cocaína, durante un discurso frente a los líderes de Latinoamérica en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa (Honduras), celebrada en febrero.

"El whisky mata más que la cocaína. Los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína andan borrachos de whisky", subrayó Petro.