Publicado por Williams Perdomo Verificado por 21 de febrero, 2025

El presidente, Donald Trump, aseguró este viernes que el primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no han hecho nada para poner fin a la guerra de Ucrania.

Los comentarios de Trump se dieron al ser preguntado por los periodistas sobre la visita de ambos líderes europeos a la Casa Blanca. Además, surgen después de que Starmer cuestionara la labor del republicano para intentar poner fin a la guerra.

“Ellos tampoco hicieron nada [para poner fin a la guerra]. La guerra continúa, no hay reuniones con Rusia, no hay nada”, dijo Trump en unas declaraciones recogidas por The Telegraph.

“Macron es amigo mío y me he reunido con el primer ministro, es un tipo muy agradable... [pero] nadie ha hecho nada”, agregó.

De igual manera, el republicano sostuvo que la razón por la que Vladimir Putin habría aceptado hablar sobre Ucrania fue por él.

Entre tanto, esta misma semana el primer ministro británico afirmó en una columna para The Telegraph que está dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania como parte de un esfuerzo para garantizar la paz en una etapa posterior al conflicto.

El mensaje de Starmer, inédito desde que comenzó la guerra, se produjo luego de que las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania avanzaran para finalizar el conflicto que inició en 2021.

Este jueves, la Casa Blanca informó de que el próximo lunes, el presidente Trump recibirá al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jueves, al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.