Kansas prohíbe los procedimientos trans en menores, revocando el veto de la gobernadora

La Legislatura de Kansas aprobó, por amplia mayoría, la prohibición de los procedimientos de cambio de género en menores, revocando así la decisión tomada hace apenas unos días por la gobernadora, la demócrata Laura Kelly, quien vetó la propuesta presentada por el Partido Republicano estatal.

Esta prohibición, que entrará en vigor este mes, fue posible gracias al voto de la mayoría del Congreso de Kansas, que cuenta con una gran mayoría republicana. Concretamente, 85 representantes y 31 senadores revocaron el veto de Kelly. Únicamente 34 representantes y 9 senadores se alinearon a la gobernadora y se posicionaron en contra.

Los partidarios de revertir la decisión de Kelly señalaron que los tratamientos químicos y las cirugías de cambio de género forman parte de una ideología "radical" que no hace más que perjudicar a los menores, obligándolos a sufrir consecuencias irreversibles.

"La gran mayoría del Senado declaró que Kansas no es ni mucho menos un estado santuario para la mutilación y esterilización de menores. Esta acción está alineada con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para parar estos procedimientos bárbaros en todo el país", escribió en un comunicado el presidente del Senado estatal, el republicano Ty Masterson.

Hace unos días, Kelly tomó la determinación de vetar una propuesta de ley presentada por los republicanos para prohibir los tratamientos químicos y cirugías de cambio de género en menores.

"Es decepcionante que continúen presionando para que el Gobierno interfiera en las decisiones médicas privadas de los ciudadanos en lugar de centrarse en cuestiones que mejoran la vida de todos", afirmó. Ahora, los republicanos lograron silenciar a la gobernadora revocando su decisión.

26º estado en prohibir estos procedimientos

En cuanto entre en vigor, Kansas se convertirá en el 26º estado que ha prohibido las cirugías y los tratamientos quirúrgicos de cambio de género en menores. Una lista que ya estaba conformada por Idaho, Utah, Arizona, Wyoming, Oklahoma, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Louisiana, Texas, Iowa, Missouri, Indiana, Kentucky, Mississippi, Ohio, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, North Carolina, Georgia, Florida y New Hampshire.

​En Montana también está aprobado, pero falta que entre en vigor.

​Hay 15 estados que permiten, por ley, los procedimientos de cambio de género en menores (Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Minnesota, Illinois, New York, New Jersey, Maryland, District of Columbia, Connecticut, Massachusetts, Vermont y Maine), mientras que en Arkansas, la norma se encuentra en los tribunales. En los nueve restantes, todavía no se legisló.