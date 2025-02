Video: La representante Nancy Mace denuncia que su exprometido y tres socios abusaron sexualmente de ella y otra docena de mujeres

Publicado por Israel Duro Verificado por 11 de febrero, 2025

La congresista Nancy Mace acusó en la Cámara de Representantes a su exprometido Patrick Bryant y otros tres socios comerciales de éste de cometer "depravados" delitos sexuales contra ella misma y otra docena de mujeres, incluidas menores de edad. La legisladora denunció actos de violación y voyeurismo, entre otros, registrados en más de 10,000 vídeos y otras evidencias fotográficas registradas en el celular del que pudo haber sido su marido.

Un descubrimiento fortuito

Mace explicó que descubrió las imágenes de manera accidental y quedó horrorizada por su contenido y los trasladó a la Oficina del fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, a quien acusó de no ser demasiado diligente en su estudio.

"He descubierto accidentalmente algunos de los crímenes más atroces imaginables contra las mujeres: estamos hablando de violaciones, fotos no consentidas, vídeos no consentidos de mujeres y niñas menores de edad, y la explotación premeditada y calculada de mujeres y niñas en mi distrito. Hoy oirán hablar de los hombres depravados que están detrás de estos actos viscerales y malvados. Estos hombres no sólo dañaron a sus víctimas; registraron su depravación como si fuera una insignia de honor".

La legisladora apuntó que encontró las imágenes en noviembre de 2023, entre las que se incluían grabaciones no consentidas de "empleadas, esposas de empleados, novias y otras mujeres que muy claramente no sabían que sus partes privadas estaban siendo filmadas o fotografiadas". Mace destacó haber encontrado "fotos con la falda subida" de al menos una menor de edad que era hija de un socio de negocios.

"Tuve que decirle a una mujer que había sido violada, y ella ni siquiera lo sabía"

El momento más difícil para Mace fue tener que "decirle a una mujer que había sido violada, y ella ni siquiera lo sabía", tras visualizar un vídeo en el que el propio Bryant y otro de sus socios de negocios grababan supuestamente a un tercero agrediendo sexualmente a una mujer "incapacitada".

"Ella no tenía ni idea porque estaba incapacitada en el momento de la violación. Supe que la habían violado porque encontré accidentalmente el vídeo en el que la estaban violando. Los dos, los tres socios de negocios, los dos tenían sus teléfonos así. Filmándola mientras era violada. Y ella estaba completamente tumbada. No había movimiento. No había vida. Ni siquiera podía saber si esta joven estaba viva", señaló.

Agresión, amenazas, y un año cambiando constantemente de domicilio

Además, Mace relató cómo descubrió las fotos, tras conseguir acceso en 2023 al móvil de su exprometido tras tropezar con él por casualidad en una app de citas. Una vez dentro del dispositivo, Mace encontró un vídeo de ella misma "desnuda" y "sin saber que estaba siendo filmada". "Subí el volumen para escuchar si había audio. Oí mi voz. Hice zoom en el vídeo. La mujer era yo", reveló Mace.

La congresista añadió que Bryant la "agredió físicamente" y ella tuvo que abandonar su casa y "esconderse" durante un mes, viviendo con amigos y cambiando de dirección al menos cuatro veces en un solo año. Mace también denunció que varios de los socios de su ex intentaron intimidarla para que las imágenes no salieran a la luz.

"Todavía tengo la marca que Patrick Bryant me hizo. En lugar de ver esta marca como una cicatriz, veo esta cicatriz como la marca de una mujer libre; libre de un monstruo. Esta no es una historia sobre exnovias amargadas ... o cintas de sexo consentido, hay un montón de ellas. No me importa lo que dos adultos acuerden hacer. Esa es la definición de libertad. Esta es una historia sobre depredadores que cazan mujeres por deporte".

Bryant niega las acusaciones en 'The New York Times'

Por su parte, Bryant negó vehementemente las acusaciones en declaraciones realizadas a The New York Times: "Niego categóricamente estas acusaciones. Me tomo este asunto en serio y cooperaré plenamente con cualquier proceso legal necesario para limpiar mi nombre".

El citado periódico informó sobre la denuncia de Mace destacando en el subtítulo que "la republicana de Carolina del Sur utilizó sus privilegios en el hemiciclo para lanzar acusaciones escandalosas contra su exprometido y otros tres hombres".