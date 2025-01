Trump abre las ventanas de la Casa Blanca: concede su primera entrevista a los dos días de su jura frente al mes que tardó Biden

Publicado por Israel Duro Verificado por 23 de enero, 2025

El cambio radical que ha impreso la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también se refleja en la disposición del presidente al trato con los medios. En un claro contraste con la alergia de Joe Biden y Kamala Harris a los periodistas, el nuevo presidente sólo ha tardado dos días en conceder su primera entrevista.

A diferencia de la pasada Administración demócrata, que ostenta el récord de menos entrevistas y menos ruedas de prensa concedidas, Trump siempre ha dejado claro que la comunicación es una de sus prioridades. Tras dos días frenéticos de firmas de órdenes ejecutivas para "dar la vuelta al país", l presidente aparcó por un momento la pluma para atender a Sean Hannity, de Fox. Para la primera entrevista de Biden hubo que esperar hasta el 21 de febrero de 2021, más de un mes después de su jura.

"Si no ganamos esta carrera, creo de verdad que nuestro país se habría perdido para siempre"

Trump se mostró optimista sobre sus posibilidades de éxito en cambiar el rumbo del país y "arreglar" la herencia recibida por Biden, a la vez que advertía de que el fracaso no es una opción porque significaría que "nuestro país se habría perdido para siempre".

"Todos son problemas solucionables... con tiempo, esfuerzo y dinero -por desgracia-, pero todos son solucionables. Podemos recuperar nuestro país. Pero si no ganamos esta carrera, creo de verdad que nuestro país se habría perdido para siempre".

Además, el presidente volvió a romper una lanza en favor del Mike Johnson, asegurando que es un líder "magnífico" que ha conseguido "unificar" a los congresistas republicanos en la Cámara Baja, a pesar de que "no son gente fácil". El puesto de Johnson llegó a estar realmente en peligro hasta que el propio Trump se implicó directamente, incluso con llamadas telefónicas personales a legisladores conservadores reacios durante la misma votación del speaker. "

Críticas a Newsom y al legado migratorio de Biden

También se refirió a uno de los principales focos informativos del país, los devastadores incendios de California, un estado que el propio Trump visitará el viernes para ver de primera mano la situación. No obstante, no tiene claro "si o cuándo" se verá con el gobernador Gavin Newsom, a quién llamó "idiota" por su gestión de los fuegos y le advirtió de que "no creo que debamos dar nada a California hasta que dejen bajar el agua", en referencia a un proyecto que Newsom rechazó durante la primera legislatura del republicano.

Trump también tuvo tiempo para volver a cargar contra la política fronteriza de Biden durante los cuatro últimos años, que calificó como "un grave error de sentido común. Gente entrando a raudales, algunos de los cuales, no voy a entrar en ello, pero puedes mirarlos y puedes decir: 'Podrían ser problemáticos'. Hay gente que viene con tatuajes por toda la cara. ... típicamente, ya sabes, no va a ser jefe del banco local".

"Lo triste es que no se perdonó a sí mismo"

El presidente se mostró sarcástico con los perdones otorgados por Biden en los últimos momentos de su legislatura, apuntando que "lo gracioso, tal vez lo triste es, que no se dio un indulto a sí mismo". Trump dijo que él ya demostró con Hillary Clinton que "está en contra" de promover la investigación sobre un rival político, aunque apuntó que dejará que sea el Congreso quien decida si inicia un proceso contra su predecesor, antes de volver a criticar "el infierno" judicial lo que la pasada Administración le ha hecho pasar.

"Bueno, pasé cuatro años de infierno por esta escoria con la que tuvimos que lidiar. Pasé por cuatro años de infierno. Gasté millones de dólares en honorarios legales, y gané, pero lo hice por las malas. Y es muy duro decir que no deberían tener que pasar por todo eso. Así que es muy duro decir eso".