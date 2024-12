Un informe de la Cámara recomienda que Liz Cheney sea investigada criminalmente por manipular testigos en el Comité del 6 de Enero

Publicado por Israel Duro Verificado por 18 de diciembre, 2024

El subcomité de Supervisión de la Administración de la Cámara de Representantes publicó un informe en el que recomienda al FBI que investigue a la excongresista del GOP Liz Cheney por su presunta manipulación de testigos en la Comisión que investigó lo ocurrido el 6 de Enero en el Capitolio. El documento, que viene a exponer los "fracasos y la politización" del grupo de trabajo acusa a Cheney de connivencia con Cassidy Hutchinson, exayudante del jefe de Gabinete Mark Meadows, y que prestó declaración ante el comité.

"Basándose en las pruebas obtenidas por este Subcomité, es probable que Liz Cheney, ex vicepresidenta del Comité Selecto del 6 de Enero, infringiera numerosas leyes federales, y estas infracciones deberían ser investigadas por el FBI. Las pruebas descubiertas por el Subcomité revelaron que la excongresista Liz Cheney manipuló al menos a un testigo, Cassidy Hutchinson, comunicándose en secreto con Hutchinson sin el conocimiento del abogado de Hutchinson. Esta comunicación secreta con un testigo es impropia y probablemente viola el 18 U.S.C. 1512. Tal acción está fuera del debido funcionamiento del proceso legislativo y por lo tanto no está protegida por la cláusula de Discurso y Debate".

Acusan a Cheney de "inducir a cometer perjurio" a una testigo

Además, el documento, dirigido por el presidente del subcomité, Barry Loudermilk, indica que el FBI "también debe investigar a la representante Cheney por violar el 18 U.S.C. 1622, que prohíbe a cualquier persona inducir a otra a cometer perjurio. Según las pruebas obtenidas por este Subcomité, Hutchinson cometió perjurio cuando mintió bajo juramento ante el Comité Selecto".

El FBI también es objeto de las críticas del informe, puesto que se negó a facilitar a la Cámara documentación clave para la investigación: "Hutchinson fue entrevistada por el FBI como parte de su investigación sobre el presidente Trump. Este Subcomité solicitó una copia del informe 302 del FBI, que documenta esta entrevista y las declaraciones de Hutchinson, pero el FBI se ha negado a presentar este documento vital. El FBI debe revisar de inmediato el testimonio dado por Hutchinson en esta entrevista para determinar si también mintió en su entrevista con el FBI y, de ser así, el papel que desempeñó el ex representante Cheney para instigar a Hutchinson a cambiar radicalmente su testimonio".

Mentiras desmentidas ante la Cámara de Representantes

En las 128 páginas del documento, los congresistas también recogen a las incongruencias y mentiras de la testigo frente a los legisladores, y recuperan los datos de un informe de octubre que reveló que "en los meses anteriores al explosivo testimonio privado y público de Hutchinson, Cheney se comunicó con Hutchinson, tanto directamente como a través de una intermediaria -Alyssa Farah Griffin- mientras Hutchinson estaba representada por su abogado, Stefan Passantino". El Comité Selecto realizó un total de seis entrevistas transcritas a Hutchinson. Passantino representó a Hutchinson en las tres primeras entrevistas".

En sus declaraciones, la exayudante de Meadows aseguró que cuando el entonces presidente Donald Trump abandonaba el mitin Detengamos el robo "se abalanzó sobre el volante" del vehículo que le llevaba de vuelta a la Casa Blanca para tratar de dirigir el auto en su lugar hacia el Capitolio.

Un testimonio desmentido radicalmente en marzo de 2024 por el agente del Servicio Secreto que conducía el coche, en el que en no iba Hutchinson. El agente dijo: "No vi que lo alcanzara. Nunca agarró el volante. No le vi, ya sabes, arremeter para tratar de entrar en el asiento delantero en absoluto. Ya sabes, lo que destacaba era la irritación en su voz, más que su presencia física". El agente reconoció que el republicano "presionó bastante fuerte para ir" al Capitolio, pero nunca "se abalanzó" sobre el volante.

Loudermilk lamenta "los increíbles obstáculos en la búsqueda de la verdad" que encontró

En el texto introductorio del informe, Loudermilk lamentó que "durante los últimos veinticuatro meses de esta investigación, el personal de mi subcomité se ha enfrentado a increíbles obstáculos en la búsqueda de la verdad; documentos perdidos y borrados, pruebas ocultas, grabaciones de vídeo en paradero desconocido, y burócratas poco cooperativos".