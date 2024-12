Donald Trump y Tim Cook cenaron juntos en Mar-a-Lago

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 13 de diciembre, 2024

Donald Trump cenó con Tim Cook en Mar-a-Lago. Según confirmaron desde The Associated Press, el presidente electo recibió al CEO de Apple en la noche del viernes, a menos de un mes de asumir como presidente para un segundo mandato.

El encuentro entre Trump y Cook fue confirmado al citado medio por "una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hacer comentarios públicos".

Durante su primera gestión, Trump mantuvo una buena relación con Cook, incluso más fluida que con otros líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Google o Jack Dorsey, entonces al mando de Twitter.

Sin embargo, en los últimos meses los líderes del sector comenzaron a mejorar su relación con el hoy presidente electo. El propio Zuckerberg cenó con Trump el pasado 27 de noviembre. "Es un momento importante para el futuro de la innovación estadounidense. Mark agradeció la invitación a cenar con el presidente Trump y la oportunidad de reunirse con miembros de su equipo sobre la Administración entrante", expresó un vocero de Meta sobre la cena.

En cuanto a su relación con Cook, Trump participó en el podcast de Patrick Bet-David a finales de octubre, donde reveló algunas conversaciones que mantuvieron. De acuerdo con el expresidente, Cook lo llamó personalmente luego de que el brazo judicial de la Unión Europea dictaminara que la empresa tecnológica debía pagar unos 15 mil millones de dólares en impuestos atrasados.

Trump también elogió al trabajo de Cook, incluso comparándolo con Steve Jobs. “Creo que si Tim Cook no dirigiera Apple, si lo hiciera Steve Jobs, no tendría ni la mitad de éxito que tiene ahora. Creo que Tim Cook ha hecho un trabajo increíble. Y no estoy criticando a Steve Jobs”, sumó.

El CEO de Apple incluso felicitó públicamente a Trump por su victoria en las elecciones presidenciales frente a Kamala Harris. "Enhorabuena, Presidente Trump, por su victoria. Estamos deseando colaborar con usted y con su administración para ayudar a garantizar que Estados Unidos siga liderando y siendo impulsado por el ingenio, la innovación y la creatividad", escribió en su cuenta de X.