Apple, empresa mejor gestionada de 2024

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 13 de diciembre, 2024

Apple volvió a rebasar a Microsoft en la carrera por la mejor gestión del año, quedando primera en la clasificación de empresas del Drucker Institute para el 2024.

Microsoft, desbancado tras cuatro años en la cima, quedó en tercer lugar. Nvidia llegó segundo e Intel Corp, rozando el podio, cuarto. Si además de estos primeros puestos se considera que el sector tecnológico también figura en el top 10 con Alphabet (octavo) y Adobe (noveno), la conclusión parece obvia: las tecnológicas están "haciendo bien las cosas correctas".

Así lo sintetizó Michael Kelly, director ejecutivo del Instituto Drucker, replicando las palabras del reconocido profesor, consultor e inspiración del instituto Peter Drucker, quien decía que la "la eficacia se define simplemente como hacer bien las cosas correctas".

"Empresas como Apple, Nvidia y Microsoft han establecido un círculo virtuoso que alimenta su capacidad para innovar, atraer a los mejores talentos y ampliar sus mercados", desarrolló Kelly en una publicación de la universidad que aloja el instituto, la Claremont Graduate Universit. "Este ciclo es la clave de su éxito sostenido".

El ranking valora a más de 800 empresas en cinco dimensiones clave: satisfacción del cliente, compromiso y desarrollo de los empleados, innovación, responsabilidad social y solidez financiera. Para esto, se sirve de información suministrada por terceros.

Apple: IA, colaboración interna y aumento de ventas

Las ventas del IPhone titubearon a inicios del año e irrumpieron con fuerza rivales chinos, según explicó el Wall Street Journal en una colaboración especial con el instituto. Pero la compañía de la manzana enderezó el rumbo: la unidad se servicios, que abarca el streaming y el App Store, generó ingresos que acolchonaron la caída en la venta de teléfonos y aumentaron las ventas de otros productos, como las tabletas y las computadoras. Los IPhones, más adelante, hicieron lo propio.

Asimismo, la compañía encabezada por Tim Cook se esforzó en ganar terreno en cuanto a la inteligencia artificial. Incluso canceló el lanzamiento de su vehículo eléctrico para enfocarse en la IA. Tan sólo este año anunció una alianza con OpenAI, presentó su modelo de inteligencia artificial Apple Intelligence, sacó al mercado su primer iPhone con inteligencia generativa.

Otra de las columnas del éxito de Apple, según el estudio, es su apuesta por la seguridad. Una de las banderas de Cook, toma relevancia mientras la seguridad de los dispositivos electrónicos gana peso entre las preocupaciones de los consumidores. En octubre, por ejemplo, la empresa invitó a hackers a intentar ingresar en sus servidores. Como recompensa para quien lo logre: hasta un millón de dólares.

De acuerdo con un Jeffrey Sonnenfeld, decano asociado principal de estudios de liderazgo en la Yale School of Management, consultado en el mismo estudio, Cook es responsable de otra clave del Apple contemporaneo: "Steve Jobs solía tener una guerra interna y Tim Cook no tenía nada de eso. Consiguió que esta gente trabajara en colaboración Los empleados se sienten realmente comprometidos. Se sienten realmente valorados".

Sorpresas de 2024

No es la primera vez que las tecnológicas encabezan el listado, por lo que su performance este año tampoco pareció a Kelly "una sorpresa". Sí fue una revelación, en cambio, el avance de empresas como Mastercard, que avanzó 14 puntos debido a su "enfoque centrado en el cliente e inversiones en innovación", o Philip Morris International, que se encuentra entre los primeros diez en parte por adoptar una "audaz" estrategia para promover productos sin combustión ni humo, como los Iqos.

Las compañías que pegaron grandes saltos vienen de sectores variados. Lo mismo es cierto de John Deere, que subió 22 posiciones por en gran parte gracias a su atención al cliente, Salesforce, de Delta Airlines, que mejoró 185 posiciones, ayudado por sus inversiones en innovación, y Allstate Insurance, que saltó 355 puestos debido, principalmente, a su mejoras con sus empleados, incluyendo mayor compromiso y desarrollo interno.

La cola del ranking

2024 no fue el año de la sanidad. El sector debió capear varios "vientos en contra", explican desde Claremont. Grandes líderes del sector sufrieron descensos en la satisfacción del cliente y vieron deteriorar su situación financiera, es el caso de Pfizer, Merck y Eli Lilly.

"El aumento de los costes, los cambios en el gasto de los consumidores y las presiones mundiales sobre los precios han puesto en entredicho su posición en la clasificación", desarrollan. Sin embargo, la única del sector (en un sentido amplio) en la cola de la clasificación este año es Exelixis Inc (puesto 418), una empresa de biotecnología centrada en la oncología.

El fondo del barril lo ocupan las telecomunicaciones, el transporte y los videojuegos con, respectivamente: Liberty Formula One-C, Lucid Group Inc, Rivian Automotive, Inc., Roblox Corporation, Corebridge Financial, Inc., Frontier Communications Parent Inc, Dollar General Corp, Ubiquiti Inc, GameStop Corp.