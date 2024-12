El FBI espió por años a Kash Patel, su potencial próximo director

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 13 de diciembre, 2024

En un polémico episodio, un informe de un organismo de supervisión reveló que el FBI espió por años a Kash Patel, nominado por Donald Trump para ser el próximo director de la agencia.

Según el informe de casi 100 páginas, publicado por el inspector general del Departamento de Justicia, el DOJ obtuvo en secreto los registros telefónicos de dos miembros del Congreso y de 43 miembros de su personal, incluido Patel y los demócratas Adam Schiff y Eric Swalwell.

Si bien Patel, Schiff y Swalwell no son mencionados en el informe, varios medios, entre ellos CNN, reportaron que fueron investigados y espiados citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La obtención de los registros personales de Patel, Schiff y Swalwell se produjo durante investigaciones federales masivas sobre presuntas filtraciones de información a medios durante el primer mandato de Trump. En ese momento, Patel era asesor del Comité de Inteligencia de la Cámara e investigaba el papel del FBI en la falsa trama Rusia-Trump.

De acuerdo con el reporte, los fiscales también buscaron registros, incluidos correos electrónicos, de periodistas de CNN, The Washington Post y The New York Times.

Paul Sperry, reportero de RealClearInvestigations, criticó duramente al FBI y al DOJ y recordó la molestia del propio Patel sobre el espionaje en su contra.

Según Sperry, funcionarios del DOJ y agentes del FBI buscaron secretamente los registros telefónicos y correos electrónicos de Patel a partir de finales de 2017, cuando dirigió la investigación del comité de la Cámara sobre la confianza y el papel del FBI en la investigación de la campaña de Hillary Clinton contra un funcionario de la campaña de Trump durante la falsa trama rusa.

En particular, el FBI citó los registros como parte de su propia investigación para averiguar si el personal del Congreso filtró información clasificada sobre papel en la infundada colusión Trump-Rusia a los medios.

A raíz del caso, el FBI, en estrecha colaboración con los fiscales del DOJ, presionó y obligó a Google y Apple a entregar información privada sensible de las personas investigadas, incluyendo Patel.

“Las órdenes judiciales amordazaron a los proveedores de servicios para que no notificaran a Patel y a otros clientes de la intrusión”, escribió Sperry, que recordó el caso en una columna para el New York Post. “Como abogado jefe, Patel no tenía ni idea de que el objeto de su investigación -el FBI- estaba recopilando sus datos y aumentando la visibilidad de los testigos con los que se comunicaba, incluidos los denunciantes”.

De acuerdo con la cronología del informe del inspector general del DOJ, el FBI espió a Patel justo cuando este exigía revisar documentos del FBI y deponer a testigos de la agencia para averiguar si la oficina había abusado de su poder al obtener una orden FISA para espiar a Carter Page, el asesor de Trump inmerso en el caso.

Todo esto agravado por el hecho de que Patel no supo que era objeto de investigación hasta 2022, cuando Google, por fin, obtuvo el permiso de enviarle una copia de la citación de sus registros.

“El FBI y el DOJ citaron mis registros personales mientras los sorprendía haciéndole esto a Page allá por 2017”, dijo Patel a Sperry en aquel momento.