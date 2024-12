Nancy Pelosi presume de seguir comulgando a pesar de haber sido excomulgada por el arzobispo Cordileone por promocionar el aborto

Publicado por Israel Duro Verificado por 11 de diciembre, 2024

La speaker emérita Nancy Pelosi presumió de seguir comulgando pese a haber sido excomulgada por Salvatore Cordileone, arzobispo de la Archidiócesis de San Francisco, a la que pertenece la veterana legisladora demócrata por su activismo a favor del aborto.

En 2022, Cordileone remitió un carta pastoral en la que prohibía que se le diera la comunión en su Archidiócesis puesto que "un legislador católico que apoya el aborto provocado, después de conocer la enseñanza de la Iglesia, comete un pecado manifiestamente grave que es causa de gravísimo escándalo para los demás". De acuerdo con el canon 915 del Código de Derecho Canónico Católico, las personas que incurren en este pecado, "no deben ser admitidas a la Sagrada Comunión".

"Ese es su problema, no el mío. Mi fe católica es que Cristo es mi salvador"

Algo que a Pelosi no parece importarle lo más mínimo. En una entrevista con el National Catholic Reporter (NCR), además de reivindicarse como "ferviente católica", despreció la sentencia del arzobispo, asegurando que es "problema de él" y que ella ha continuado recibiendo la comunión: "Sigo recibiendo la Comunión de todos modos. Ese es su problema, no el mío. Mi fe católica es que Cristo es mi salvador. No tiene nada que ver con los obispos".

El arzobispo de San Francisco respondió en un comunicado a Pelosi, en el que pidió a los fieles "oraciones por la conversión de la Presidenta de la Cámara sobre la cuestión de la vida humana en el seno materno, para que sea coherente con el respeto de la dignidad humana que muestra en tantos otros contextos". Cordileone además, realizó un llamamiento de diálogo a la ex speaker.

Críticas a la postura del papa Francisco con China

Durante la conversación con el NCR, Pelosi también criticó al papa Francisco por su postura hacia China. La expresidenta de la Cámara de Representantes apuntó que, al renovar el renovar el pacto de La Iglesia Católica con el Régimen Comunista, el Vaticano ha despreciado el Evangelio, puesto que permite que Pekín pueda influir en el nombramiento de los obispos católicos en el país asiático.

"No estoy muy contenta con eso, y no sé qué han conseguido. ¿Conoce usted algún éxito? Durante décadas hemos visto el sufrimiento de los católicos en China. Tengo una visión completamente diferente del enfoque del Papa Francisco. ¿Por qué debería el gobierno chino tener voz en el nombramiento de obispos? He hablado con algunas personas aquí y dicen: 'Bueno, tenemos que mantenernos al día'. ¿Qué? No lo entiendo".