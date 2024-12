Pete Hegseth responde a los escándalos y crítica a los medios: “Espero una audiencia honesta, no un juicio mediático”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 4 de diciembre, 2024

El veterano Pete Hegseth, nominado por el presidente electo Donald Trump para ser su próximo secretario de Defensa, respondió este miércoles a las acusaciones en su contra sobre conducta sexual indebida y presuntos problemas de alcoholismo en una columna de opinión para el Wall Street Journal donde desestimó las denuncias y además cuestionó a los medios por dirigir, en su opinión, una campaña de desprestigio contra él.

En la columna, Hegseth describió parte de su servicio militar y su activismo para luchar por los derechos de los veteranos, explicando su paso por organizaciones como Vets for Freedom y sus motivos para entrar en la arena política.

“No éramos perfectos, pero siempre fuimos honestos y sinceros. Recaudábamos dinero honestamente y lo gastábamos con seriedad para promover nuestra causa. No éramos expertos políticos, pero éramos creyentes patrióticos”, escribió Hegseth. “Como veteranos que regresan de cualquier guerra, bebíamos cerveza para afrontar la realidad de lo que habíamos enfrentado. Pero nunca hicimos nada indebido y tratamos a todos con respeto. Teníamos una nueva misión y luchamos por ella”.

En el artículo, Hegseth respondió a las acusaciones mediáticas de que lideró Vets for Freedom y Concerned Veterans for America, otra organización que lucha por los veteranos, como fraternidades universitarias.

Según el veterano, si bien Vets for Freedom tuvo problemas de deuda en algún momento, la organización pagó el dinero que debía y siguió funcionando incluso después de que se retiró. También destacó los logros de Concerned Veterans for America en su lucha por mejorar el sistema de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Luchamos contra intereses arraigados y movilizamos a veteranos y estadounidenses patriotas en todo el país. Teníamos cientos de empleados y miles de voluntarios, pero, basándose en las acusaciones anónimas de algunos empleados descontentos, los medios tradicionales han hecho que parezca que dirigíamos una fraternidad universitaria. Eso es simplemente falso”, dijo Hegseth, que luego apuntó contra los medios por cuestionar su historial como presentador de Fox News y también publicar historias “difamatorias” sobre su presunta conducta sexual indebida.

“La prensa está difundiendo una historia anónima tras otra, todas destinadas a difamarme y derribarme”, dijo Hegseht. “Es un desmontaje mediático fabricado de manual. No proporcionan ninguna prueba, ningún nombre, e ignoran a las legiones de personas que hablan en mi nombre. Necesitan crear un hombre del saco, porque creen que amenazo su locura institucional. Eso es lo único en lo que tienen razón”.

Finalmente, el veterano instó a que escuchen a sus compañeros de batalla.

“Hablen con quienes sirvieron conmigo en la Bahía de Guantánamo, Irak, Afganistán o en la Guardia Nacional. Ellos me apoyan, y me siento honrado por ello. Nunca he rehuido una pelea y no lo haré en esta ocasión. Agradezco que el presidente electo Trump me haya elegido para dirigir el Departamento de Defensa y espero con interés una audiencia de confirmación honesta con nuestros distinguidos senadores, no un juicio mediático”.

El artículo del candidato para liderar el Pentágono de Trump se produce en un momento donde tambalea su nominación para el puesto, en medio de diversos informes donde se asegura que el presidente electo está pensando en el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pare reemplazarlo.

Sin embargo, Hegseth negó en una entrevista más temprano con CBS News que Trump esté considerando otros nombres y afirmó que el presidente electo lo sigue respaldando.

Específicamente, el veterano afirmó que habló con Trump el miércoles por la mañana y este supuestamente le dijo que "siguiera adelante, siguiera luchando".

"¿Por qué me echaría atrás?", preguntó Hegseth. "Siempre he sido un luchador. Estoy aquí para los combatientes de guerra".

La candidatura de Hegseth se ha complicado en las últimas semanas, especialmente luego de que se filtrara un correo electrónico donde su madre lo acusó de ser un maltratador de mujeres. No obstante, su propia madre acudió a los medios para decir que fue un mensaje enviado en un momento complicado, que ama a su hijo y que no cree ninguna de las acusaciones en su contra.