Homan celebra el Día de Acción de Gracias repartiendo comida a la Patrulla Fronteriza

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 27 de noviembre, 2024

Tom Homan, el próximo 'zar' de la frontera sur, celebró el Día de Acción de Gracias repartiendo comida en Eagle Pass, Texas. Junto al gobernador Greg Abbott, agradecieron y alimentaron a cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas, agentes de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas, entre otros particípes de la 'Operación Lone Star'. Ambos prometieron "terminar el trabajo de Donald Trump" en la frontera sur.

A ellos se unieron Paul Pérez, Thomas Suelzer y Mike Banks, quienes se desempeñan como el presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza ,ayudante general de Texas y el 'zar' fronterizo local, respectivamente.

"No se puede tener una seguridad nacional fuerte sin seguridad fronteriza. En Texas se ha logrado un éxito sin precedentes. Este es el modelo que podemos seguir en todo el país. Todos los presentes deben comprender que sois héroes nacionales y que estáis salvando a la nación. Lo que habéis hecho no sólo ha protegido a Texas y a sus ciudadanos, sino que estáis protegiendo a esta nación", expresó Homan ante los agentes.

Luego de servir la comida, Abbott y Homan recibieron información de los servicios de inteligencia y realizaron un recorrido aéreo por la zona de Eagle Pass, donde los funcionarios estatales han centrado gran parte de sus esfuerzos para impedir que los migrantes crucen la frontera.

"Alguien tiene que defender el estado de derecho, y las personas que lo hacen son los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esta misión es fundamental para nuestro futuro. Nunca he estado más orgulloso de lo que todos ustedes han hecho. En esta época de Acción de Gracias, nosotros, como tejanos y estadounidenses en primer lugar, tenemos que daros las gracias por vosotros y por el trabajo que estáis haciendo hoy", expresó por su parte Abbott, quien logró la reelección en 2022 tras derrotar a Beto O´Rourke.

De vuelta a Homan, se expresó recientemente sobre las amenazas a los miembros del nuevo gabinete de Trump. "No estoy en el gabinete, pero he leído numerosos artículos difamatorios. Soy racista y soy el padre de la separación de familias, y todo eso. Así que los medios de comunicación que incitan al odio no ayudan en absoluto, porque hay algunos locos por ahí que se aprovecharán de ello. Eso no ayuda", le dijo a Fox News el miércoles.