Homan advierte de que Trump tendrá tolerancia cero con las 'ciudades santuario': "No crucen esa línea"

Publicado por Israel Duro Verificado por 25 de noviembre, 2024

Donald Trump advirtió a las ciudades santuario que pretenden desafiar su nueva política migratoria de las consecuencias que esto les supondrá. El zar fronterizo, Tom Homan les recordó que esta postura constituye un doble delito de obstrucción a un oficial federal y de albergar o esconder a un ilegal del ICE y advirtió de que mantener esta posición les puede acarrear un recorte del dinero federal que estas localidades reciben.

En una entrevista en el programa Just The News not Noise, Homan recalcó que la deportación de los más de 10 millones de inmigrantes ilegales liberados por Biden en el país durante su mandato es una prioridad para la nueva Administración especialmente porque ha tenido graves consecuencias en el aumento de la criminalidad y la inseguridad. Por ello, se comenzará con aquellos con antecedentes criminales o los que hayan cometido delitos.

"Espero llegar al partido preparado porque el presidente Trump y yo mismo hemos dejado claro que las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional serían las prioridades desde el principio. Amenazas a la seguridad pública, amenazas a la seguridad nacional, tenemos muchas en la lucha. Así que ya sabes, qué alcalde o gobernador no quiere amenazas a la seguridad pública fuera de sus comunidades."

Aviso a las ciudades santuario: "la ley federal triunfa sobre la ley estatal y local"

Homan advirtió a las ciudades santuario que se aprestan a preparar nuevas normas -como Los Ángeles- para "proteger" a "sus" inmigrantes ilegales, de que éstas serán inútiles, puesto que "la ley federal triunfa sobre la ley estatal y local en todo momento".

Además, subrayó que las localidades que obren así están cometiendo dos delitos y serán llevadas ante el Departamento de Justicia para que determine si se trata de una conducta criminal: "Tienen que ser conscientes de un par de cosas. No. 1, obstaculizar a un agente de la ley federal es un delito. No. 2, albergar u ocultar un extranjero ilegal al ICE , a sabiendas, eso es un crimen. Así que no crucen esa línea".

Cortar la financiación de las ciudades o estados que oculten ilegales

El zar fronterizo apuntó que la Administración sabe si hay un ilegal en la cárcel de un condado por las huellas tras ser identificado por sus huellas y destacó que "Así que si sabemos que está ahí, no nos dan acceso a él. ¿Eso no es encubrimiento?". Por ello, preguntará al DOJ si ello constituye una violación penal federal. "Lo dejaré en manos del fiscal general, pero creo que hay que revisarlo a fondo. Y espero que estén de acuerdo conmigo", afirmó.

Además, Homan apuntó que estudia imponer sanciones económicas para obligar a estas ciudades o incluso a los estados rebeldes a colaborar con el Ejecutivo: "Tenemos que retirar la financiación federal. Tenemos que quitar el dinero".

El precio de las políticas buenistas de Biden: miles de niños desaparecidos

El que fuera director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el anterior mandato de Trump también quiso denunciar que las políticas buenistas de Biden han provocado mucho dolor y situaciones dramáticas, como es el caso de los más de 300.000 niños desaparecidos y que podrían estar realizando trabajos forzados o siendo explotados sexualmente:

"Miren, hay gente muerta por culpa de las políticas de esta Administración. Y muchos de estos niños nunca van a ser encontrados y muchos van a estar en el tráfico sexual. Muchos van a estar en trabajos forzados. Así que esa es una de las cosas a las que el presidente Trump se ha comprometido, es tratar de encontrar a estos niños. Va a ser difícil, pero tenemos que encontrarlos y salvarlos".