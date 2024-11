[VIDEO] El discurso de Trump tras ganar las elecciones

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 6 de noviembre, 2024

El presidente electo Donald J. Trump pronunció un discurso tras conocer su victoria en las elecciones presidenciales. Estuvo acompañado por su mujer, sus hijos y sus colaboradores más cercanos para dirigirse a los simpatizantes que le acompañaban en esta noche histórica.

Donald Trump: Muchas gracias. Vaya. Bueno, quiero agradecer mucho a todos. Esto es fantástico. Estos son nuestros amigos. Tenemos miles de amigos en este increíble movimiento. Este es un movimiento como nadie ha visto antes y, francamente, este fue, creo, el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nada como esto en este país, y tal vez ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo sobre nuestro país y hemos hecho historia por una razón esta noche, y la razón va a ser precisamente esa.

Hemos superado obstáculos que nadie creía posibles y ahora está claro que hemos logrado la cosa política más increíble, miren lo que ha pasado, ¿es una locura? Pero es una victoria política que nuestro país nunca había visto antes, nada como esto. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su 47º presidente y su 45º presidente. Y a todos los ciudadanos: lucharé por ustedes, por sus familias y nuestro futuro, cada día lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo, no descansaré hasta que hayamos entregado los Estados Unidos fuertes, seguros y prósperos que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Esta será verdaderamente la epóca de oro de América, eso es lo que tenemos que tener.

Esta es una magnífica victoria para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y además de haber ganado los estados disputados de Carolina del Norte, me encantan estos lugares, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, ahora estamos ganando en Michigan, Arizona, Nevada y Alaska, lo que nos haría llevarnos al menos 315 votos electorales. No había otro camino a la victoria. También hemos ganado el voto popular, eso ha sido genial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ganar el voto popular fue muy bonito, muy bonito. Es un gran, un gran sentimiento de amor. Tenemos un gran sentimiento de amor en esta sala tan grande con gente increíble a mi lado. Estas personas han sido increíbles, han hecho el viaje conmigo y vamos a hacerlos muy felices. Vamos a hacer que estén muy orgullosos de su voto. Espero que algún día echen la vista atrás y digan: ese fue uno de los momentos verdaderamente importantes de mi vida cuando voté por este grupo de personas más allá del presidente, este grupo de grandes personas.

América nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Hemos retomado el control del Senado. Vaya. Eso es grandioso. Y las carreras por el Senado en Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, la gran Mancomunidad de Pensilvania fueron todas ganadas por el movimiento MAGA, ayudaron mucho. Y en esos casos, cada uno de ellos, trabajamos con los senadores, eran carreras difíciles. Y quiero decir, el número de victorias en el Senado fue absolutamente increíble e hicimos teleconferencias, hicimos teleconferencias con cada uno de ellos, y a veces hicimos dos o tres, y fue increíble ver todas esas victorias. Nadie esperaba eso. Nadie lo esperaba. Así que sólo quería darles las gracias por eso, y tenemos, tienen algunos grandes senadores y algunos grandes nuevos senadores, y también parece que vamos a mantener el control de la Cámara de Representantes. Y quiero dar las gracias a Mike Johnson, creo que está haciendo un trabajo estupendo. Un trabajo estupendo.

Pero quiero agradecer a toda mi familia, a mis maravillosos hijos, y son niños maravillosos que todos consideramos nuestros hijos. Todos piensan que los niños son maravillosos, pero eso es algo bueno cuando piensas que lo son. Pero Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron. Lara. Jared. Kimberly. Michael. Gracias a todos. Mi suegro, Viktor, es tremendo y extrañamos mucho. La madre de Melania, Amalija, extrañamos a Amalija, ¿no? Ella estaría muy feliz ahora mismo, parada en este escenario, estaría muy orgullosa. Ella era una gran mujer, hermosa por dentro y por fuera. Ella era una gran mujer.

Quiero ser el primero en felicitar a nuestro gran, ahora puedo decir, vicepresidente electo de los Estados Unidos JD Vance, y su absolutamente notable y hermosa esposa, Usha Vance. Y es un tipo luchador, ¿no? Él y yo hemos dicho, vayan al campo enemigo, y, ya saben, el campo enemigo son ciertas cadenas y a mucha gente no le gusta, señor, ¿tengo que hacer eso? Él simplemente dice, bueno, ¿cuáles, CNN, MSDNC? Él dirá, está bien, muchas gracias, de hecho parece, es como el único tipo que he visto, realmente lo espera con ansias. Y luego simplemente va y los aniquila por completo. Di un par de palabras.

"Les agradezco la confianza que depositan en mí", dijo J.D. Vance.

J.D. Vance: Bueno, señor presidente, le agradezco que me haya permitido unirme a usted en este increíble viaje. Le agradezco la confianza que deposita en mí, y creo que acabamos de ser testigos de la mayor remontada política de la historia de los Estados Unidos de América. Y bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca vamos a dejar de luchar por ustedes, por sus sueños, por el futuro de sus hijos. Y después de la mayor remontada política de la historia de Estados Unidos, vamos a liderar la mayor remontada económica de la historia de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump.

Donald Trump: Muchas gracias, ha resultado ser una buena elección. Me llevé un poco de critica al principio, pero él era, lo sabía, sabía que el cerebro era bueno, de lo mejor que hay. Y amamos a la familia y vamos a tener cuatro años geniales, y vamos a darle la vuelta a nuestro país, convertirlo en algo muy especial, eso especial que perdimos. Tenemos que hacerlo así. Vamos a hacer esto tan grande. Es el país más grande y potencialmente el país más grande del mundo con diferencia y ahora mismo vamos a trabajar muy duro para recuperar todo eso. Vamos a hacer que sea el mejor de todos los tiempos. Podemos hacerlo. Si hubiéramos tenido que esperar más, no lo sé. Se estaba poniendo mal y se estaba poniendo mal rápido. Vamos a tener que cerrar esas fronteras. Queremos que la gente vuelva a entrar, pero tienen que entrar legalmente. Tienen que entrar legalmente. Permítanme también expresar mi tremendo agradecimiento a Susie y Chris, por el trabajo que han hecho. Susie. Ven, Susie. Ven aquí Susie, Chris, ven aquí Chris. A Susie le gusta quedarse un poco atrás.

Chris LaCivita, jefe de campaña de Trump: "Va a ser un grandísimo 47º presidente".

Chris LaCivita: Esto ha sido inesperado, pero sólo quiero dar las gracias al presidente Trump por este viaje. Ha sido estupendo. Y es un gran candidato. Y va a ser un gran 47º presidente. Y este equipo que teníamos el mejor equipo. Y por supuesto, incluso mi jefa, Susie Wiles, la mejor. Gracias.

Donald Trump: Gracias y gracias Susie. Fíjate, es tímida, nunca la había visto ser tímida. Lo han sido, son geniales. Todos aquí arriba son geniales. Todos aquí arriba son muy especiales. Pero, déjame decirte, tenemos una nueva estrella. Ha nacido una estrella. Elon. Ahora él es, ahora él es un tipo increíble. Estuvimos sentados juntos esta noche. Usted sabe, él pasó dos semanas en Filadelfia y diferentes partes de Pennsylvania campaña. Él envió el cohete hace dos semanas, y vi ese cohete, y lo vi bajando, y lo vi, era, cuando se fue, era hermoso, blanco brillante, cuando bajó, no se veía tan bonito iba a 10.000 millas por hora. Estaba ardiendo como el infierno. Le dije, ¿Qué le pasó a tu trabajo de pintura? Él dijo, nunca hemos hecho una pintura que pueda soportar ese tipo de calor. Pero lo vi bajar y dar la vuelta, y era como 22 pisos todavía, por cierto, parece un poco más pequeño que eso, pero es grande. Y se vino abajo. Y usted vio que el fuego ardiendo y estoy diciendo que sólo Elon puede hacer esto. Debe ser un Elon, y cuento la historia, la conté anoche.

Tenía un hombre al teléfono, tenía la pantalla silenciada, sin sonido, estaba hablando con un hombre muy importante que está aquí esta noche. Un hombre muy importante. Una de las personas más importantes y diría que del país en realidad. Pero, ya sabes, yo era presidente y ahora parece que voy a ser presidente de nuevo. Así que pensé que podía pedirle que esperara, así que le pedí que esperara, y especialmente porque vas a ser presidente de nuevo, se esperan. Así que bajé el teléfono y miré la pantalla, estaba viendo esta cosa loca que estaba dando vueltas y bajando, parecía que se iba a estrellar contra la grúa. Y dije, oh no, y le dije, hazme un favor, ¿te importaría esperar un par de minutos? Quiero ver esto. Pensé que era una película de la era espacial o algo así. Dejé el teléfono en la cama, pero no lo cogí durante 45 minutos, y él estaba esperando. Pero esta nave espacial bajó y vi esos motores encendiéndose, y parecía que había terminado. Estaba a punto de destrozarse y entonces vi que el fuego salía del lado izquierdo, y lo puse derecho, y descendió con mucha suavidad, y luego lo envolvió con esos brazos y lo sostuvo. Y fue como cuando sostienes a tu bebé por la noche, a tu pequeño bebé. Y fue algo hermoso de ver. Y llamé a Elon. Le dije: Elon, ¿eras tú? Él dijo que sí. Le dije: ¿Quién más puede hacer eso? ¿Puede Rusia hacerlo? No. ¿Puede China hacerlo? No. ¿Puede Estados Unidos hacerlo de otra manera?, ya sabes, nadie puede hacer eso. Le dije: por eso te amo, Elon, eso es genial.

Y, ya sabes, cuando tuvimos el trágico huracán Helene y golpeó en particular a Carolina del Norte, fueron realmente devastados, el agua. Era un agua tan grande como nunca hemos visto. El huracán construyó lagos de la nada. Los campos se convirtieron en lagos, y el peligro era increíble. Y la gente de Carolina del Norte vino a mí y me dijeron, ¿sería posible en todo lo posible para que usted pueda hablar con Elon Musk? Necesitamos Starlink. Le dije, ¿Qué es Starlink? Es una forma de comunicación. Así que llamé a Elon. Y era muy peligroso. La gente moriría, no tenían comunicación, todos los cables estaban caídos. Llamé a Elon Musk. Le dije, Elon, tienes algo llamado Starlink, ¿es eso cierto? me dijo que sí y le pregunté ¿Qué demonios es? Dijo que es un sistema de comunicación que es muy bueno. Le dije, Elon, lo necesitan mucho en Carolina del Norte. ¿Puedes conseguirlo tan rápido? Fue increíble. Fue genial, salvó muchas vidas. Pero él es un personaje. Es un tipo especial. Es un super genio. Tenemos que proteger a nuestros genios. No tenemos muchos de ellos. Tenemos que proteger a nuestros super genios.

Quiero agradecer algo. Ya sabes, tenemos aquí hoy al campeón del US Open, es fantástico, un poco más alto que yo. Es un poco más alto que yo. Sí, un poco. Bryson DeChambeau está aquí en algún lugar. ¿Qué le pasó a Bryson? ¿Dónde está? ¿Bryson? Oh, estaba. Sí, está golpeando pelotas. Oh, está en camino. Está golpeando pelotas. Bryson. Oh, míralo, tuvo una gran, tiene una gran carrera en marcha. Gran US Open, Bryson. Ese es un trabajo fantástico. Y también tenemos a un hombre, Dana White, que ha hecho algunos [audio poco claro]... es ese tipo duro. Entonces Dana comenzó UFC y vino a mí, ¿te importa si uso tu? Nadie quería darle [audio poco claro] porque dijeron que es un deporte duro, un poco duro. Y lo ayudé un poco y le dije que era el deporte más duro que había visto en mi vida. Pero a mí me empezó a gustar y a él también. Nadie ha hecho un mejor trabajo en el deporte. Es un tipo muy motivador, lo que hace es conseguir que los luchadores se pongan manos a la obra. Se ha convertido en una de las empresas deportivas más exitosas del mundo y en cualquier momento. Bueno, me gustaría pedirle a Dana que diga un par de palabras, porque a la gente le encanta saber de ti.

Dana White, Ultimate Fighting Championship CEO: "No podía detenerlo"



Dana White: Nadie se merece esto más que él, y nadie se lo merece más que su familia. Esto es lo que pasa cuando la máquina viene a por ti. Lo que has visto en los últimos años. Esto es lo que parece. No pudieron detenerlo. Él sigue adelante. No se rinde. Es el hombre más resistente y trabajador que he conocido. En mi vida. Su familia es gente increíble. Esto es el karma, damas y caballeros. Se lo merece. Se lo merecen como familia. Quiero agradecer a algunas personas muy rápido. Quiero agradecer a los Nelkboys, Adin Ross. Theo Von, Boston con los Boys. Y por último pero no menos importante, el poderoso y poderoso Joe Rogan. Y gracias, América. Gracias a ustedes. Que pasen una buena noche.

Donald Trump: Sí, es un gran trabajo. No, es increíble. Es realmente un tipo increíble. Pero, sobre todo, quiero agradecer a los millones de estadounidenses que trabajan duro en todo el país y que siempre han sido el corazón y el alma de este gran movimiento. Es un gran tipo y lo dice en serio, quiere hacer algunas cosas y vamos a dejar que lo haga. Acabo de decir, pero Bobby, déjame el petróleo a mí. Tenemos más oro líquido, petróleo y gas. Tenemos más oro líquido que cualquier país del mundo. Más que Arabia Saudita. Tenemos más que Rusia. Bobby, aléjate del oro líquido. Aparte de eso, ve a divertirte, Bobby.

Vamos a pagar la deuda, vamos a reducir los impuestos. Podemos hacer cosas que nadie más puede hacer. Nadie más podrá hacerlo. China no tiene lo que nosotros tenemos. Nadie tiene lo que nosotros tenemos. Pero también tenemos a la mejor gente, tal vez eso sea lo más importante: esta campaña ha sido histórica en muchos sentidos.

Hemos construido la más grande, la más amplia, la más unificada coalición. Nunca han visto nada igual en toda la historia americana. Nunca lo han visto, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, rurales y urbanos, y los hemos tenido a todos ayudándonos esta noche, cuando piensas. Quiero decir, lo estaba viendo, tenían un gran análisis de la gente que votó por nosotros. Nunca nadie había visto algo así. Vinieron de todos los rincones. Sindicatos, no sindicados, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos, árabeamericanos, musulmánamericanos, todo el mundo estaba presente y fue hermoso. Fue un realineamiento histórico que unió a ciudadanos de todos los orígenes en torno a un núcleo común de sentido común.

Somos el partido del sentido común. Queremos tener fronteras, queremos tener seguridad, queremos que las cosas sean buenas, seguras. Queremos una gran educación, queremos un ejército fuerte y poderoso e idealmente, que no tengamos que usarlo. Sabes, no tuvimos guerras durante años. No tuvimos guerras, excepto cuando derrotamos a ISIS. Derrotamos a ISIS en tiempo récord. Pero no tuvimos guerras. Dijeron, 'él empezará una guerra'. No voy a empezar una guerra, voy a parar guerras. Pero también es una gran victoria para la democracia y la libertad. Juntos, vamos a desbloquear el glorioso destino de América. Vamos a lograr el futuro más increíble para nuestro pueblo.

Ayer, en mi última parada de la campaña, no volveré a dar un mitin. ¿Pueden creerlo? Creo que hemos hecho 900 mítines aproximadamente desde el, ¿te imaginas? 900, 901 algo, un montón de mítines. Y fue triste, todo el mundo estaba triste. Mucha gente, dije que este era nuestro último mitin, pero ahora vamos a hacer algo que es mucho más importante porque los mítines nos sirvieron para ponernos en esta posición en la que realmente podemos ayudar a nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que nuestro país sea mejor de lo que nunca ha sido y he dicho que mucha gente me ha dicho que Dios me perdonó la vida por una razón, y esa razón era salvar a nuestro país y restaurar la grandeza de América. Y ahora vamos a cumplir esa misión juntos. Vamos a cumplir esa misión.

La tarea que tenemos por delante no será fácil, pero aportaré cada gramo de energía, espíritu y lucha que tengo en mi alma al trabajo que me han encomendado. Este es un gran trabajo. No hay trabajo como este. Este es el trabajo más importante del mundo. Como hice en mi primer mandato, tuvimos un gran primer mandato. Gobernaré con un simple lema, promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestras promesas. Nada me impedirá cumplir mi palabra con ustedes, el pueblo. Haremos que América vuelva a ser segura, fuerte, próspera, poderosa y libre. Y pido a todos los ciudadanos de nuestro país que se unan a mí en esta noble y justa empresa. De eso se trata. Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años. Es hora de unirnos, y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos que intentarlo. Y va a suceder. El éxito nos unirá, lo he visto. Lo vi en la primera legislatura, cuando tuvimos más y más éxito, la gente empezó a unirse. El éxito nos va a unir, y vamos a empezar por poner a América en primer lugar. Tenemos que poner a nuestro país en primer lugar al menos durante un tiempo. Tenemos que arreglarlo porque juntos podemos hacer que América vuelva a ser grande para todos los estadounidenses. Así que quiero decirles que es un gran honor. Quiero darles las gracias. No les defraudaré. El futuro de América será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte que nunca. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a América. Muchas gracias. Gracias Dios.