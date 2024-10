Kamala decidió faltar a la tradicional cena de Al Smith para no verse cara a cara con Trump

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 17 de octubre, 2024

Kamala Harris rechazó la invitación del cardenal Timothy Dolan para la cena anual de Al Smith, que se celebrará el jueves 17 de octubre en el New York Hilton de Manhattan. La vicepresidente confirmó esta semana que no asistirá al evento, que tradicionalmente reúne a los candidatos presidenciales de ambos partidos, días antes de las elecciones.

La cena de la Fundación Alfred E. Smith Memorial fue bautizada en honor al gobernador de Nueva York y primer candidato presidencial de un partido mayoritario católico, la cena fue una idea del cardenal Francis Spellman. El evento incluyó a los dos candidatos presidenciales por primera vez en 1960, cuando asistieron Richard Nixon y John F. Kennedy.

Pero el equipo de Harris dijo que ella estaría ocupada haciendo campaña el día del evento este año. Trump, por su parte, hará su tercera aparición en la cena. Así, Harris será la segunda en rechazar la invitación, el primero fue Walter Mondale en 1984. Según trascendió, la vicepresidente se dirigirá a la cena benéfica por video, rompiendo con la tradición de la campaña presidencial. De esta forma, Harris evitaría interactuar con su contrincante y, sobre todo, no tendría que improvisar y salir del guión, luego de la desafortunada entrevista que la tuvo de protagonista el día anterior en Fox News.

La cena de Al Smith siempre ha servido como una de las últimas oportunidades para que los candidatos que, a esta altura de las campañas, suelen estar muy enfrentados y con el electorado muy polarizado, aparezcan juntos intercambiando conversaciones amigables que demuestren su calidad cívica.

En este evento los candidatos suelen bromear y dejar frases célebres que pasan a la historia. En la cena de 2012, el presidente Barack Obama y Mitt Romney pronunciaron discursos llenos de humor y autocríticas. En 2016, los comentarios de Donald Trump sobre Hillary Clinton, a la que tenía muy cerca, dejaron una mezcla de risas y enojos, pero al final de la cena, ambos se estrecharon la mano. Cuatro años más tarde la celebración fue virtual, pero tanto Biden como Trump asistieron.

Por eso sorprende que Harris se negara a asistir este jueves, aunque Trump posteó en Truth Social, que no estaba sorprendido de que Harris hubiera optado por no participar, insinuando que la demócrata no ha sido amable con los católicos, y agregó que los votantes católicos que la apoyan deberían analizarlo, una línea similar que utilizó cuando se dirigió a los votantes judíos.

Por su parte, el cardenal Dolan dijo estar decepcionado por la actitud de Kamala Harris de faltar a la 79.ª cena pero que no ha perdido la esperanza de que asista. Dijo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, estaban tratando de convencerla.