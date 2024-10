Trump descarta definitivamente un segundo debate con Kamala Harris

Publicado por Israel Duro Verificado por 10 de octubre, 2024

Donald Trump descartó definitivamente celebrar un segundo debate con la candidata demócrata Kamala Harris. Durante un mitin en Pensilvania, y a través de su cuenta en Truth Social, el expresidente apuntó que no tiene ninguna razón para conceder la revancha a la vicepresidente, especialmente después de que ésta asegurara que "no haría nada diferente a Joe Biden", por lo que "no hay nada que debatir".

Trump cerró así la puerta a las propuestas de CNN y Fox de albergar el segundo debate entre ambos candidatos, el tercero de la campaña. El candidato conservador, además, quiso dejar claro que fue Kamala Harris la primera en rechazar el debate que ahora reclama al negarse a acudir a los estudios de Fox.

Recuerdo al "cabeza de chorlito" Walz

En el post, el expresidente insiste en decir que tanto él como su compañero de ticket, el senador J.D. Vance, han ganado todos los debates en los que han participado, por lo que no tiene por qué conceder la revancha a sus rivales. Además, aprovechó para recordar que el candidato a vicepresidente demócrata, Tim Walz, "se hizo llamar cabeza de chorlito".

El último argumento que esgrimió para zanjar esta cuestión es, según él, su ventaja en las encuestas: "También voy en cabeza en las encuestas, con una ventaja cada vez mayor, y en cabeza en todos los estados indecisos. Lo primero que hace un boxeador cuando pierde un combate es decir que "exige la revancha". Es muy tarde, en el proceso, la votación ya ha comenzado -¡No habrá revancha!".