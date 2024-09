Zachary Levi rompe el guion ideológico de Hollywood y votará a Donald Trump

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 30 de septiembre, 2024

El actor Zachary Levi, conocido por ser el protagonista de la película de superhéroes Shazam! (2019) y de su secuela Shazam! Fury of the Gods (2023), apoyó públicamente a Donald Trump durante un evento en el que ejerció de moderador y en el que estuvo acompañado del ex candidato Robert F. Kennedy Jr. y de la ex representante demócrata Tulsi Gabbard.

"En un mundo perfecto, en el que fuera, quizá habría votado a Bobby. Pero no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, vivimos en uno muy roto. Vivimos en un país que ha sido secuestrado por un montón de gente que quiere llevar este lugar muy lejos del precipicio, y estamos aquí para detener eso", dijo el actor, reconociendo que probablemente hubiese apoyado a Kennedy Jr. de haber seguido en la carrera electoral.

"Vamos a recuperar este país. Vamos a hacerlo grande de nuevo, vamos a hacerlo saludable de nuevo. Y por eso estoy con Bobby y con todos los que están con el presidente Trump. De las dos opciones que tenemos, y sólo tenemos dos, el presidente Trump es el hombre que puede llevarnos allí", añadió el intérprete.

Con su apoyo, Levi se desvincula del guion ideológico que predomina en Hollywood. Gran parte de los actores, productores, directores, ..., que muestran su afinidad política públicamente suelen decantarse por el candidato demócrata en cada proceso electoral. En esta ocasión, intérpretes como Mark Hamill, Mark Ruffalo o Alyssa Milano confirmaron que depositarán el boleto demócrata en las urnas.

Otros actores que tradicionalmente apoyaron al candidato demócrata, como Dwayne The Rock Johnson, aseguraron que no votarían a Joe Biden -de haber seguido en la carrera electoral- en noviembre, dejando en duda si hubieran votado al aspirante republicano. Igual que Ashley Judd y George Clooney, quienes pidieron públicamente al presidente que se retirase antes de que anunciase su marcha.

Dentro de la industria del espectáculo, sin ser el cine, Trump se ha ganado la confianza, por ejemplo, de tres grandes estrellas del reggaeton: Justin Quiles, Anuel AA y Nicky Jam.