El grupo America First Legal demanda al Servicio Secreto y al DHS por el primer intento de asesinato contra Trump

Un grupo conservador de vigilancia legal emprendió acciones judiciales para obligar al Servicio Secreto de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a proporcionar información sobre el atentado contra el expresidente Donald Trump ocurrido el 13 de julio en Butler, Pensilvania.

La organización America First Legal (AFL) presentó una demanda acusando a ambas agencias de ocultar documentos clave relacionados con el ataque, que por poco terminó en tragedia.

Exigencia de respuestas sobre la seguridad presidencial

En un comunicado emitido por AFL, Gene Hamilton, asesor principal del grupo, manifestó que "el pueblo estadounidense observó con horror cómo un lunático intentó asesinar al expresidente y actual candidato a la presidencia". Hamilton también añadió que "existen fallas catastróficas que necesitan ser esclarecidas", apuntando a posibles deficiencias en la protección de Trump.

Investigación sobre las fallas de seguridad

En su demanda, AFL pide acceso a documentos relacionados con la contratación de personal y los estándares de empleo del Servicio Secreto, así como todas las comunicaciones entre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios. AFL subraya que hasta la fecha no ha recibido los documentos solicitados, lo que ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento.

El Servicio Secreto ha argumentado que no procesará las solicitudes de manera acelerada, alegando que "no existe amenaza a la vida o seguridad de nadie" y que, por tanto, no hay urgencia en responder. Sin embargo, la falta de transparencia ha generado críticas tanto de políticos republicanos como demócratas.

Crece la presión política

Legisladores en el Capitolio también han expresado frustración por la falta de respuestas. El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, declaró recientemente que la respuesta del DHS ha sido "totalmente deficiente", llegando a acusar a la agencia de obstruir el proceso de investigación.

Por su parte, el senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin, criticó al Servicio Secreto por no proporcionar informes cruciales, como el reporte de trayectoria de las balas disparadas durante el incidente. "No tenemos ninguno de los informes de trayectoria", dijo Johnson, agregando que no han podido entrevistar al francotirador que mató a Crooks, quien fue abatido tras el ataque.

Nuevas amenazas contra Trump

El intento de asesinato en Pensilvania no ha sido el único incidente que ha puesto en peligro la vida de Trump. AFL hizo referencia en su comunicado a un segundo ataque contra Trump ocurrido recientemente en su campo de golf en Florida, subrayando que las amenazas contra el expresidente siguen siendo una realidad.

"El pueblo estadounidense y el Congreso necesitan transparencia total", enfatizó el grupo en su comunicado, haciendo un llamado a garantizar que el Servicio Secreto y el DHS cuenten con el personal y la capacitación necesaria para proteger la seguridad de Trump ante futuras amenazas.