Trump apunta que "tal vez" se salvó porque "Dios quiere que sea presidente para salvar este país"

Publicado por Israel Duro Verificado por 17 de septiembre, 2024

Donald Trump volvió a apuntar a Dios como su más que probable salvador tras sobrevivir al segundo intento de asesinato que sufrió en apenas dos meses. Para el expresidente "algo está pasando, tal vez es Dios queriendo que sea presidente para salvar a este país. Nadie lo sabe". Además el candidato republicano repitió las palabras que dijo a sus seguidores tras el primer atentado -"luchen, luchen, luchen"- y denunció que las mentiras y movimientos judiciales contra él de "la camarada Kamala Harris" y la "retórica comunista" de los demócratas han "llevado la política de nuestro país a un nuevo nivel de odio, abuso y desconfianza".

Trump participó en un space de X por la noche, en el que charló con más de 150.000 usuarios de la red social de Elon Musk sobre los dos intentos de asesinatos y la situación del país. El expresidente celebró que el fracaso del tirador en el campo de golf se saldara sin muertos, por lo que lo consideró "un resultado mucho mejor": "Y ayer, tuviste otro [intento de asesinato] con un resultado diferente, en realidad, un resultado mucho mejor porque perdimos a Corey [Comperatore]". El candidato del GOP también recordó a los heridos en Pensilvania.

Trump compartió su vivencia del segundo atentado con 150.000 usuarios en un space de X

Además, contó cómo vivió él los sucesos que pudieron haberle costado la vida el pasado domingo: "Estaba jugando al golf con algunos de mis amigos el domingo por la mañana, muy tranquilo, con muy buen tiempo. Todo era hermoso, un lugar agradable para estar, y de repente oímos disparos. Supongo que probablemente cuatro o cinco. El Servicio Secreto supo inmediatamente que eran balas, y me agarraron. Nos subimos a los carros, y avanzamos bastante bien. Yo estaba con un agente, y el agente hizo un trabajo fantástico. No había duda de que íbamos a salir de ese campo. Me habría encantado embocar ese último putt, pero decidimos: ‘Vámonos de aquí'”.

A continuación, elogió al oficial que detectó al tirador y abortó el intento de asesinato al comenzar a disparar y correr hacia el escondite: "lo que fueron los disparos, en realidad, curiosamente, fue que un agente del Servicio Secreto había visto el cañón de un AK-47, que es un rifle muy potente, y empezó a disparar al cañón. ¿Qué te parece? Solo pudo ver el cañón. Basándose en eso, empezó a disparar y corrió hacia el objetivo”, continuó su relato. El presunto asesino “corrió a través de la calle y cogió su coche, se subió a su camión o coche, y sorprendentemente, un civil en esa zona vio algo, y parecía muy sospechoso, y tomó fotos de la matrícula, y se las dio a la oficina del sheriff".

"Las balas está volando" como consecuencia de la retórica demócrata

Sin embargo, más allá del relato del ataque, Trump se mostró indignado con la situación política del país, especialmente la que están creando los demócratas con la "cacería de brujas" contra él con denuncias para instrumentalizar la justicia y la retórica de incitación a la violencia que ya ha provocado que "las balas están volando, ¡y sólo empeorará!".