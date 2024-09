Vídeo: así llamaban destacados demócratas a la violencia contra Trump y sus seguidores

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de septiembre, 2024

El segundo intento de asesinato de Donald Trump en dos meses ha llenado las redes de los mensajes de destacados políticos y simpatizantes demócratas llamando a la violencia política contra el expresidente y sus seguidores. El último ejemplo lo puso, apenas unas horas antes del intento de magnicidio del candidato republicano en Florida, la representante Jasmine Crockett en conversación con Jen Psaki, cuando aseguró que los seguidores de MAGA son la verdadera amenaza para el país.

Es el último caso, pero ni mucho menos el único, como demuestran varios vídeos que recopilan mensajes en este sentido del propio presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, o legisladores como Nancy Pelosi o John Tester, así como de conocidos votantes del Partido Azul como Robert de Niro, Johnny Depp o Jim Carrey.

YouTube pone restricciones a una recopilación de incitaciones demócratas a la violencia

En 2021, The Daily Wire recopiló ya un vídeo en el que se recogían incitaciones claras a la violencia por parte de destacados demócratas en años anteiores. En algunos casos, explícitas. El clip, que puede verse en YouTube, cuenta con fuertes restricciones por parte de la plataforma, que obliga al usuario que desee verlo a registrarse debido a que va a ver contenido inadecuado. Tras el registro, la red social vuelve a insistir con un mensaje advirtiendo sobre el contenido.

La grabación recoge momentos como a Biden asegurando que "me preguntaron si quería debatir con este señor. Les dije que no, que si estuviera en el instituto me lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza". También Pelosi, una de las mayores expertas en los hechos del 6 de Enero, incitaba a levantamientos: "Ni siquiera sé por qué no hay levantamientos en todo el país. Tal vez los habrá".

La propia speaker emérita vuelve a ser protagonista del vídeo por otras palabras recién salida de misa: "Domingo por la mañana. Acabo de venir de misa, pero sin embargo sólo diré esto. Si estás en la arena, tienes que estar listo para recibir un puñetazo. Tienes que estar listo para dar un puñetazo, por los niños".

Dar un "puñetazo en la cara" a Trump, viejo anhelo de muchos demócratas

Una de las principales demandas -o deseos- de mucho de estos pacifistas y hoy horrorizados demócratas era pegar un puñetazo en la cara a Donald Trump. Así lo dijo Pelosi en el documental sobre el 6 de Enero, pero, antes, ya habían expresado el mismo objetivo el senador John Tester o Robert de Niro. Algunos, como Johnny Depp o Big Sean directamente hablaban de asesinar al expresidente.

La representante demócrata Cynthia Johnson incluso hizo extensivas las amenazas violentas contra los simpatizantes de Trump, a quienes advirtió de que "tuvieran cuidado" mientras exhortaba a los seguidores demócratas, especialmente a los exsoldados que "les hicieran pagar":

"Así que esto es sólo una advertencia para ustedes Trumpers. Tened cuidado. Caminen con cuidado. No estamos jugando contigo. Basta de chanchullos. Ya es suficiente. Y para aquellos de ustedes que son soldados, saben cómo hacerlo. Hacedlo bien. Estén en orden. Hacedles pagar".

Las 'bromas' de Kamala Harris sobre un atentado contra Trump y Pence en 2020

Desde Trump War Room también recordaron las bromas de Kamala Harris en el programa de Ellen DeGeneres sobre el asesinato de Trump y vicepresidente Mike Pence. Unas chanzas coreadas por la presentadora.

El Partido Demócrata trató de acusar al GOP de incitar a la violencia

Desde el propio GOP también se recordaron episodios de incitación a la violencia por parte de los demócratas, mientras ellos trataban de acusar al Partido Republicano de ser ellos los violentos.