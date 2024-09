Trump pide a los republicanos que no eviten el cierre del Gobierno si no se cambian las leyes sobre el voto

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 10 de septiembre, 2024

Horas antes del debate contra la vicepresidente Kamala Harris, el presidente Donald Trump pareció posicionarse en contra de la propuesta de resolución continua (CR, por sus siglas en inglés) del representante Mike Johnson para evitar el cierre del Gobierno.

En particular, Trump pidió a los republicanos que, si no logran cambiar las leyes con relación al voto, no deben votar a favor de la propuesta de CR de Johnson.

“Si los republicanos en la Cámara y el Senado no obtienen garantías absolutas sobre la seguridad electoral, NO DEBEN, DE NINGUNA MANERA, FORMA O MODO, SEGUIR ADELANTE CON UNA RESOLUCIÓN CONTINUA SOBRE EL PRESUPUESTO”, publicó Trump en Truth Social.

La CR es una medida que los dos partidos tradicionales han estado discutiendo para mantener el Gobierno financiado a pesar de las profundas diferencias en el Congreso entre demócratas y republicanos.

Si bien la CR no llega a las medidas de asignaciones anuales aprobadas por el Congreso para mantener abierto al Gobierno, sí mantiene financiadas a las distintas agencias del Gobierno federal a un nivel que establece la ley actual.

La publicación de Trump pone en apuros directamente al representante Johnson, quien está enfrentando una oposición creciente de algunos republicanos y halcones fiscales que no quieren apoyar su propuesta, una situación crítica considerando la escena mayoría republicana de la Cámara Baja de 221-210.

Para convencer a parte de los críticos, al proyecto de ley de la CR se le adjunta a otra propuesta de los republicanos para exigir una prueba de ciudadanía en el proceso de registro de votantes. Sin embargo, una ley de este tipo tendría los días contados en el Senado, ya que sería prácticamente imposible de pasar a la oficina de Biden, que ya avisó que vetaría cualquier proyecto de ley con cambios en la ley del voto.

Cuando a Johnson se le preguntó sobre las palabras del expresidente, afirmó que él y Trump “creen que el Congreso tiene que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar unas elecciones libres y seguras”.

Cuando se le preguntó sobre si esperaba terminar con una medida de gasto provisional sin una disposición de identificación electoral adjunta, Johnson dijo, sin dar mayores detalles, que “estoy en esto para ganarlo”.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (R-KY), no se mostró partidario de los proyectos de ley arriesgados en época electoral y pareció contradecir a Trump: “Un cierre del Gobierno es siempre una mala idea, en cualquier momento”.