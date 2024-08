Estados Unidos ajustó su estrategia nuclear secreta para enfrentar la amenaza creciente de China, Rusia y Corea del Norte

Joe Biden, habla con los medios antes de abordar el Air Force One Brendan Smialowski / AFP

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 20 de agosto, 2024

El presidente Joe Biden aprobó una nueva estrategia nuclear para Estados Unidos, un plan confidencial que marca un cambio importante en la forma en que Washington aborda las amenazas nucleares, con un enfoque particular en el rápido crecimiento del arsenal nuclear de China, así como en los desafíos estratégicos que plantean Rusia y Corea del Norte.

Según un informe del New York Times, la estrategia, conocida como "Guía de Empleo Nuclear", fue aprobada en marzo, pero aún no ha sido anunciada públicamente por la Casa Blanca. Se espera que se envíe una notificación no clasificada al Congreso antes de que termine el mandato de Biden.

Cambio en el enfoque estratégico

Según algunos funcionarios de la Administración Biden, la nueva estrategia nuclear redefine la postura de disuasión de Estados Unidos, para enfrentar posibles desafíos nucleares de manera simultánea o secuencial, especialmente considerando el creciente poderío nuclear de China, que se cree que rivalizará con el de Estados Unidos y Rusia en las próximas décadas. Además, la estrategia también contempla la posibilidad de amenazas coordinadas entre Rusia, China y Corea del Norte.

El documento, que se actualiza cada cuatro años, es extremadamente confidencial. Solo unos pocos funcionarios de seguridad nacional y altos mandos del Pentágono tienen acceso a él, sin que existan copias electrónicas disponibles.

Implicaciones y desafíos

La revisión de la estrategia refleja una realidad de seguridad global en evolución, donde las alianzas entre adversarios y la expansión de arsenales nucleares están transformando las dinámicas de poder. Rusia y China han intensificado su cooperación militar, mientras que Corea del Norte ha ampliado significativamente su arsenal nuclear. Esto plantea nuevos desafíos para la defensa de Estados Unidos y exige una reevaluación de las estrategias tradicionales de disuasión.

Además, la rápida expansión del arsenal nuclear de China supera las previsiones anteriores, con el objetivo de igualar o superar los arsenales de Estados Unidos y Rusia en los próximos años. La reciente suspensión de las conversaciones sobre seguridad nuclear entre Estados Unidos y China añade complejidad a la situación, resaltando las tensiones bilaterales y la falta de progreso en la reducción de riesgos nucleares.