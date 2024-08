Planned Parenthood regalará píldoras abortivas durante la Convención Nacional Demócrata

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 18 de agosto, 2024

La sede de Planned Parenthood que opera en St. Louis y el suroeste de Missouri ofrecerá vasectomías y abortos gratuitos en una "clínica sanitaria móvil" durante la Convención Nacional Demócrata que comenzará este lunes.

Así lo anunció Planned Parenthood Great Rivers en sus redes sociales:

El restaurante activista The Wieners Circle también prometió que dará un cupón para un perrito caliente gratis a todo paciente que se acerque al autobús de la organización pro-aborto.

"El partido de la muerte"

Las críticas no tardaron en dejarse oír, incluso dentro de las filas demócratas: la ONG Democrats for Life of America (DFLA) publicó un comunicado oponiéndose "frontalmente" a la iniciativa.

"Seguimos instando a nuestros compañeros demócratas a que dejen de hacer negocios con Planned Parenthood y otros grupos pro-aborto", sostuvo la DFLA antes de añadir que "este acto radical de violencia" debía ser respondido con "actos radicales de no violencia en apoyo de quienes quieren elegir la vida para sus hijos y familias".

"Ofrecer abortos gratuitos en el DNC es una preocupante muestra de falta de respeto hacia la vida humana y la maternidad", comentó la directora ejecutiva de DFLA, Kristen Day. "No esperamos menos de Planned Parenthood", añadió antes de sentenciar: "Es vergonzoso lo bajo que han caído los demócratas."

Trevor Lee, representante estatal de Utah, describió al Partido Demócrata como "el partido de la muerte". "Esto es malvado, y expone todos sus argumentos sobre 'elección/necesidad' como un fraude", argumentó.

"La depravación de la humanidad ha llegado a un punto que me rompe el corazón y me turba el alma a diario", opinó Sarah Fields, presidente de la organización activista Texas Freedom Coalition. "Espero sinceramente que Dios vuelva pronto. Esto no puede continuar".