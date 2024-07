Trump en la Asociación Nacional de Periodistas Negros: enfrentamientos y declaraciones sobre la "conveniente" identidad de Kamala Harris

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 31 de julio, 2024

Este miércoles, Donald Trump subió al escenario de la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ). La sesión, moderada por la periodista de ABC News, Rachel Scott, generó controversia incluso antes de comenzar debido a la oposición de varios periodistas negros a la invitación del expresidente.

Renuncia de Karen Attiah y división interna en la NABJ

La controversia comenzó antes del evento cuando Karen Attiah, columnista del Washington Post, renunció como copresidenta de la convención anual de la NABJ tras la reacción tanto interna como externa al anuncio de Trump como orador destacado. La NABJ, conocida por invitar a candidatos presidenciales a sus conferencias anuales, se enfrentó a una división entre sus miembros debido a la participación de Trump.

"Si bien mi decisión estuvo influenciada por una variedad de factores, no estuve involucrada ni fui consultada de ninguna manera con respecto a la decisión de promocionar a Trump en ese formato", declaró Attiah. Por otro lado, la copresidenta de la conferencia, Tia Mitchell, defendió la decisión de invitar a Trump, explicando que está en consonancia con la tradición de la NABJ de invitar a todos los candidatos presidenciales durante décadas.

Inicio controversial: Scott lanza acusaciones contra Trump

Scott inició el evento acusando a Trump de realizar afirmaciones falsas y abordando directamente las críticas sobre su presencia. "Mucha gente pensó que no era apropiado que estuvieras aquí hoy. Has hecho afirmaciones falsas sobre algunos de tus rivales, desde Nikki Haley hasta el expresidente Barack Obama, diciendo que no nacieron en Estados Unidos, lo cual no es cierto. Has dicho a cuatro congresistas de color que eran ciudadanas estadounidenses que regresaran a sus países de origen. Has utilizado palabras como 'animal' y 'conejo' para describir a abogados negros. Has atacado a periodistas negros, llamándolos perdedores y diciendo que las preguntas que hicieron son 'estúpidas y racistas'," dijo Scott, planteando una pregunta incisiva sobre por qué los votantes negros deberían confiar en Trump.

Respuesta de Trump y defensa de su legado

Trump respondió con visible molestia: "No creo que jamás me hayan hecho una pregunta de una manera tan horrible, una primera pregunta. Ni siquiera dices 'hola, ¿cómo estás?'. ¿Eres de ABC? Porque creo que son una cadena de noticias falsas, una cadena terrible. Creo que es una vergüenza que haya venido aquí con buen ánimo. Amo a la población negra de este país; he hecho tanto por la población negra de este país".

El expresidente enumeró varios de sus logros para la comunidad negra antes de retomar su crítica hacia Scott por su "muy grosera" presentación. "No sé por qué harías algo así... Me invitaron aquí y me dijeron que mi oponente, ya fuera Biden o Kamala, estaría aquí. Resultó que mi oponente no está aquí. Me invitaste con falsas promesas," dijo Trump.

Enfrentamiento intensificado: preguntas incisivas y comparaciones

El intercambio se intensificó cuando Scott insistió en obtener una respuesta clara sobre la confianza de los votantes negros en Trump. "Me encantaría que pudiera responder la pregunta", dijo Scott. Trump, sin embargo, se mantuvo en su postura, calificando la pregunta como "muy desagradable" y declarando: "Ya respondí la pregunta. He sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln."

La discusión se desvió hacia comparaciones históricas, cuando se le preguntó a Trump si se consideraba mejor que el presidente Lyndon B. Johnson, quien firmó la Ley de Derecho al Voto de 1965. Trump criticó la "hostilidad" de Scott y su tardanza en llegar al evento. "Creo que es una vergüenza que inicies una sesión de preguntas y respuestas de una manera tan hostil, especialmente cuando llegas 35 minutos tarde porque no pudiste hacer funcionar tu equipo", comentó.

Comentarios de Trump sobre Kamala Harris

Durante su intervención en la convención de la NABJ, Donald Trump hizo comentarios que provocaron un intenso debate. Al abordar la identidad de la vicepresidenta Kamala Harris, Trump expresó que su contrincante “se volvió negra” después de “solo promover la herencia india”.

“La conozco desde hace mucho tiempo indirectamente, no directamente, y siempre tuvo ascendencia india y solo promovía esa ascendencia. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra”, comentó Trump. Añadió que, aunque respeta tanto a la comunidad india como a la negra, “ella obviamente no”.

La aparición de Trump en la convención de la NABJ provocó una reacción mixta entre la audiencia, pero el expresidente quedó satisfecho con su actuación. "Las preguntas fueron groseras y desagradables, a menudo en forma de declaración, ¡pero las aplastamos!", expresó Trump en una publicación en Truth Social.