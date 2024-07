Trump afirma que debatirá con Harris pero deja una puerta abierta por si acaso: "También puedo argumentar a favor de no hacerlo"

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 29 de julio, 2024

Donald Trump dio señales mixtas al ser consultado sobre la posibilidad de debatir con Kamala Harris. El expresidente habló con Laura Ingraham para Fox News y abordó las elecciones presidenciales de noviembre, las que por ahora lo tienen esperando rival entre los demócratas. Si bien se espera que la vicepresidente obtenga los delegados necesarios, todavía hay que esperar a la Convención Nacional Demócrata.

El republicano debatió con Joe Biden el pasado 27 de junio en Atlanta, Georgia. El evento fue organizado por CNN y terminó siendo el principio del fin para el intento de reelección del presidente, quien declinó su candidatura algunos días después. El mandatario aprovechó el anuncio para respaldar oficialmente a Harris, quien ya expresó su deseo de debatir con el expresidente.

Trump habló sobre esta posibilidad durante la entrevista con Ingraham, ante quien aseguró lo siguiente: "La respuesta es sí, probablemente terminaré debatiendo". Sin embargo, agregó que también puede "argumentar a favor de no hacerlo”.

El republicano había acordado con Biden celebrar un segundo debate el 10 de septiembre, organizado por ABC News. Sin embargo, no se mostró muy a gusto con este medio. “Además, no me gusta premiar las noticias falsas… Van a ganar decenas de millones de dólares con este debate. No me gusta la ABC”, sumó.

Del otro lado, aliados de Harris argumentaron que en realidad Trump tiene "miedo" de debatir con ella. "No es sólo porque sea una hábil polemista y una fiscal que sabe cómo defender sus argumentos. Tiene miedo de debatir con ella porque no puede defender su historial. Tiene miedo de debatir con ella porque ella sabe la verdad sobre su fracaso como presidente", aseguró el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, quien está entre los finalistas para ser el compañero de fórmula de Harris.

Los votantes confían en Trump para manejar la economía, el crimen y la inmigración

Así lo arrojó una encuesta realizada por The Wall Street Journal, realizada entre el 23 y el 25 de julio entre 1.000 votantes registrados. El sondeo le preguntó a la mencionada muestra sobre cuál de los dos candidatos es "más capaz" para manejar una serie de problemáticas: inmigración, aborto, crimen, economía y relaciones internacionales.

Trump fue el preferido en cuatro de estos cinco temas, mientras que Harris solo fue la preferida para manejar el aborto.

Por ejemplo, el 52 % dijo que prefería al republicano para manejar la economía, mientras que el 40 % optó por la demócrata. Similar fue el caso con la inmigración, donde el 53 % de los encuestados optó por Trump y nuevamente el 40 % por Harris.

A su vez, a pesar del pasado de la exsenadora como fiscal, los votantes ven más capaz a Trump para manejar el crimen. En esta área, el 48 % eligió al republicano, mientras que el 43 % a Harris. Mismo es el caso en las relaciones internacionales, dado que el 49 % prefiere a Trump y el 45 % a la actual vicepresidente.

Harris se hace fuerte en el aborto, donde le saca una diferencia considerable al expresidente, quien se jacta de haber nominado a los tres jueces que anularon Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey.