Todos detrás de Trump: Haley y DeSantis impulsan la unidad del Partido Republicano en la RNC

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-17T03:38:18.000Z"}

Nikki Haley y Ron DeSantis fueron los dos adversarios más fuertes para Donald Trump en las primarias republicanas de 2024. A pesar de la retórica belicosa que se escuchó durante el proceso, ambos hablaron en la Convención Nacional Republicana y le dieron un fuerte respaldo al expresidente, alertando al mismo tiempo sobre los peligros de un nuevo mandato de Joe Biden.

La llegada de ambos al atril de la RNC fue bastante similar, puesto que en un primer momento no iban a pronunciar un discurso, cosa que cambió en los últimos días.

Sin embargo, a pesar de sus diferencias con el expresidente, se focalizaron en unificar al partido detrás de Trump. Luego de escucharlos, el congresista Byron Donalds aseguró que el partido estaba "completamente unificado".

"Un Partido Republicano unificado es esencial"

La primera en subir al escenario fue Haley, cuyo discurso era uno de los más esperados de la noche, dado que fue la última republicana en abandonar las primarias, incluso enfrentando a Trump mano a mano. Con la intención de despejar dudas desde el inicio, y tras ser recibida con un casi total aplauso por los presentes, aseguró que "Donald Trump cuenta con mi firme respaldo".

Aunque que reconoció que no está de acuerdo en todo con el expresidente, quien sonreía a distancia desde la tribuna, la exgobernadora de Carolina del Sur dijo que estaba feliz de defenderlo en nombre de la unidad.

"Debemos reconocer que hay algunos estadounidenses que no están de acuerdo con Donald Trump el 100% de las veces. Resulta que conozco a algunos de ellos y quiero hablarles esta noche. Mi mensaje para ellos es simple: no tienes que estar de acuerdo con Trump el 100% del tiempo para votarle. Háganme caso. No siempre he estado de acuerdo con el presidente Trump. Estamos de acuerdo más a menudo de lo que discrepamos", expresó.

A su vez, resaltó la necesidad de que los republicanos permanezcan unidos para derrotar al actual presidente, asegurando que un voto por Biden es en realidad un voto por Kamala Harris.

"El presidente Trump me pidió que hablara en esta convención en nombre de la unidad. Por el bien de nuestra nación, tenemos que elegir a Donald Trump. Estoy aquí esta noche porque tenemos un país que salvar. Y un Partido Republicano unificado es esencial para salvarla, sumó.

"La vida era más asequible cuando Donald Trump era presidente"

Ovacionado, el gobernador DeSantis fue todavía más duro contra el país que deja Joe Biden tras cuatro años en la Casa Blanca.

Comenzó destacando sus seis años en Florida e hizo referencia al margen por el que ganó la reelección en 2022, el cual fue el más amplio desde 1982. "Durante décadas, las elecciones en mi estado se decidían por márgenes muy estrechos. Hoy, debido a un liderazgo audaz, el Partido Demócrata está en ruinas. La izquierda está en retirada. Florida es un estado republicano sólido", señaló.

En cuanto a Biden, afirmó que Estados Unidos no puede tolerar otros cuatro años de un "fin de semana en la presidencia de Bernie", provocando la risa de Trump.

También hizo referencia a la stamina del actual presidente, pintándolo como débil en un mundo cada vez más peligroso. "Nuestros enemigos no limitan sus designios a entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Necesitamos un comandante en jefe que pueda liderar 24 horas al día y 7 días a la semana", continuó el gobernador.

"Joe Biden le ha fallado a esta nación. Como veterano, me horroricé cuando 13 de nuestros miembros del servicio murieron en Afganistán debido a la negligencia del deber de Joe Biden. Como ciudadano, como esposo y como padre, me alarma que el actual presidente de los Estados Unidos carezca de la capacidad para cumplir con los deberes de su cargo", sumó.

"Compañeros republicanos, enviemos a Joe Biden de vuelta a su sótano y enviemos a Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca. La vida era más asequible cuando Donald Trump era presidente. Nuestra frontera era más segura bajo la administración Trump, y nuestro país era respetado cuando Donald Trump era nuestro comandante en jefe, sentenció DeSantis.