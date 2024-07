El voto del senador demócrata Ossoff permite bloquear el nombramiento de una juez nominada por Biden que facilitó la entrada de un violador trans en una cárcel de mujeres

Publicado por Israel Duro Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-12T13:15:39.000Z"}

El Comité Judicial del Senado bloqueó el nombramiento de la juez Sarah Netburn para el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El voto del legislador demócrata Jon Ossoff decantó la balanza (10-11) para que la responsable de facilitar el ingreso de un violador trans en una cárcel de mujeres no pudiera acceder al puesto para el que había sido nominada por la Administración Biden. Se trata de la primera -y única- vez hasta ahora, que un miembro de esta comisión ha votado "no" a un candidato propuesto por el actual presidente.

Netburn rechazó las objeciones de los funcionarios de prisiones

En agosto de 2022, Netburn recomendó el traslado del preso William McClain, que se hace llamar July Justine Shelby tras declararse trans, a una prisión de mujeres. Varios funcionarios de prisiones federales presentaron objeciones señalando que dicho movimiento sería "traumatizante y posiblemente peligroso", dados los antecedentes por delitos sexuales contra mujeres del recluso, pero la juez rechazó sus argumentos, según informó el Washington Free Beacon.

El senador Ted Cruz fue especialmente beligerante durante el procedimiento para evaluar la aptitud de la juez propuesta por Biden, y llegó a espetar a la candidata: "Así que tomó a un violador en serie de dos metros, violador en serie de niños, con genitales masculinos, que le dijo '¿Sabe?, me gustaría estar en una cárcel de mujeres', y su respuesta fue: 'Me parece estupendo'", según recoge The Dailly Caller

En su defensa, Netburn alegó que, "nunca he estudiado biología y por lo tanto no estoy cualificada para responder a esta pregunta”. Además, contó con el apoyo del presidente del Comité, Dick Durbin, que la nominada, como juez magistrado, sólo tenía autoridad para recomendar el traslado del recluso a una prisión de mujeres, y fue un juez de distrito quién tomó la decisión final.