Trump insinúa que Kamala Harris sustituirá a Biden en caso de que el presidente se retire de la carrera

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-09T11:51:59.000Z"}

En los últimos días, Joe Biden no está teniendo más remedio que centrarse en luchar contra las dudas y críticas sobre su capacidad física y mental para seguir en la carrera. Estos cuestionamientos también provienen del propio Partido Demócrata. Por ello, suenan varios nombres que sustituirían al presidente como candidato y, uno de los principales, es el de Kamala Harris, a quien, incluso, Donald Trump, ve como la más que posible sustituta del presidente.

"Me parece que, desde un punto de vista político, es con quien van. Ni siquiera están hablando de alternativas", dijo Trump en una entrevista telefónica en Fox News, en referencia a que los demócratas impulsan a Harris si Biden se aparta.

El candidato republicano aprovechó para opinar sobre la vicepresidenta, a la que definió como "ineficaz" por no haber gestionado como debía la crisis fronteriza, entre otras cuestiones de su competencia.

"Creo que es una persona ineficaz. Estaba a cargo de la frontera, nunca ha estado allí, no hizo un buen trabajo, y no ha hecho un trabajo en muchas cosas." Donald Trump

A pesar de haber dedicado unas palabras a la posible sustitución de Biden por Harris, el expresidente cree que su sucesor en el cargo se mantendrá en la carrera electoral por su "ego": "Me parece que es muy posible que se quede, y tiene ego, y no quiere dimitir. No quiere hacerlo. Me parece que eso es lo que quiere".

Hasta dentro de un mes no se sabrá si Biden es el candidato demócrata. Entre el 19 y el 22 de agosto se celebrará la Convención Nacional Demócrata, mientras que la Convención Nacional Republicana está prevista del 15 al 18 de julio.