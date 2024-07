Trump pide a un tribunal de Florida que detenga el caso de los archivos clasificados tras la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-06T02:34:04.000Z"}

En una jugada legal ambiciosa, el expresidente Donald Trump solicitó una pausa parcial del caso de archivos clasificados presentado en su contra después de que la Corte Suprema determinara que los presidentes tienen inmunidad sustancial por actos oficiales que ocurrieron mientras estaban en el cargo.

De acuerdo con documentos judiciales presentados el viernes, los abogados de Trump pidieron a un tribunal de Florida que suspenda los procedimientos del caso presentado por el fiscal especial Jack Smith, excepto aquellos relacionados con la solicitud de orden de silencio del propio Smith.

Los abogados del expresidente pidieron al tribunal que suspenda los procedimientos hasta que el juez pueda aplicar el fallo de inmunidad de la Corte Suprema a los hechos del caso.

“La resolución de estas cuestiones de umbral es necesaria para minimizar las consecuencias adversas para la institución de la Presidencia que surgen de esta investigación y procesamiento inconstitucionales”, escribieron los abogados de Trump en su moción.

En otro párrafo, profundizaron sobre su pedido: “En consonancia con la moción de desestimación pendiente del presidente Trump basada en la inmunidad presidencial, el Tribunal Supremo explicó en el caso Trump que 'desentrañaría la inmunidad que hemos reconocido' si un fiscal pudiera 'hacer indirectamente lo que no puede hacer directamente: invitar al jurado a examinar los actos por los que un presidente es inmune a la acusación para probar, no obstante, su responsabilidad en cualquier cargo'".

Los abogados añadieron: "Por lo tanto, 'incluso cuando una acusación alega solo conducta no oficial', lo cual no es el caso aquí, los fiscales no pueden '[usar] evidencia' de actos oficiales. Basado en este razonamiento, como el tribunal de primera instancia en el caso Trump, Su Señoría debe realizar el 'análisis necesariamente basado en hechos' con respecto a si la conducta alegada 'es oficial o no oficial'".

Luego de presentar la moción, el expresidente Trump acudió a su red social Truth para referirse a la presentación como “un día realmente malo para el trastornado Jack Smith, el fiscal loco utilizado para el ataque del corrupto Joe Biden a su oponente político”.

La moción presentada por los abogados de Trump llega después de que la Corte Suprema, en un caso derivado de la extensa investigación del fiscal Smith, decidiera que un expresidente tiene inmunidad sustancial de procesamiento por actos oficiales cometidos mientras estaba en el cargo.

Sin embargo, el alto tribunal también dijo que la inmunidad no aplica para actos no oficiales.

Asimismo, en la decisión de 6-3, los jueces devolvieron el asunto a un tribunal inferior ya que no evaluaron en el fallo si el expresidente Trump es o no inmune al procesamiento por acciones relacionadas con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020.