Biden comienza su plan para recuperar la confianza de los votantes agregando más horas de sueño a su agenda

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-04T20:29:41.000Z"}

Joe Biden continúa en su intento de salvar su candidatura tras su performance en el primer debate contra Donald Trump, la cual lo dejó debilitado dentro del Partido Demócrata. El presidente se reunió el miércoles con 20 gobernadores demócratas con el objetivo de dejar en claro su liderazgo. Menos de 24 horas después, trascendió un llamativo detalle sobre este encuentro que involucra parte de la estrategia de Biden a futuro.

Según reportó The New York Times, el presidente le dijo a los gobernadores que buscará dormir más horas para mejorar su desempeño, por lo que intentaría no tener agenda después de las 8 pm.

Biden se había excusado anteriormente en la fatiga que le produjeron sus viajes al exterior como uno de los motivos de su actuación en el debate. Sin embargo, pese a las declaraciones del todavía presunto nominado demócrata, sus viajes al exterior finalizaron el 14 de junio, seis días antes de que comenzara su semana de preparación en Camp David, donde estuvo reunido con buena parte de su personal para afinar su estrategia de cara al debate.

En cuanto a los comentarios del presidente, y de acuerdo con CNN según fuentes consultadas, varios gobernadores quedaron "frustrados". Incluso es una de las razones por las que "algunos de los participantes se han sentido molestos por la declaración de lealtad y entusiasmo distribuida por la campaña de Biden el jueves".

Lo que dejó la reunión de Biden con los gobernadores

Con la premisa de convencer a los gobernadores que su candidatura todavía es viable, y más aún cuando se especula que muchos de ellos tienen ganas de iniciar una carrera a la Casa Blanca, Biden mantuvo una reunión de una hora con 20 de ellos, entre los que se destacaron Gavin Newsom y Kathy Hochul.

De acuerdo con lo trascendido sobre este encuentro, la conversación fue "sincera", tanto que algunos gobernadores se mostraron preocupados por una posible victoria de Trump con Biden como cabeza de lista.

“El presidente es nuestro candidato. El presidente es el líder de nuestro partido”, expresó Wes Moore, gobernador de Maryland, minutos después del encuentro, agregando que el presidente “fue muy claro en que está aquí para ganar”. Por su parte, Hochul afirmó que los gobernadores prometieron apoyar al mandatario.

Según ratificó la campaña de Biden, la reunión tenía el objetivo de discutir la asociación de los gobernadores con la campaña y el presidente aprovechó para buscar "consejo y la experiencia” de los presentes.