La Corte Suprema daña el caso del fiscal Smith: Trump goza de cierta inmunidad presidencial frente al caso de interferencia electoral

Publicado por Alejandro Baños Verificado por Hace 9 minutos

Pese a su inagotable insistencia para que se le rechazase a Donald Trump el argumento de defensa de inmunidad presidencial para evitar ser procesado por interferencia electoral en las votaciones de 2020, Jack Smith ha sufrido un revés judicial. La Corte Suprema dictaminó que el expresidente sí goza de esa protección en el caso mencionado, rechazando de este modo la solicitud del fiscal especial.

Seis de los nueve miembros de la Corte Suprema se posicionaron a favor del argumento de que Trump sí cuenta con esa inmunidad en acciones oficiales que tomó mientras era presidente.

"En virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva", escribió en el fallo el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts. "Y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales".

Sin embargo, Trump no contaría con esa protección en acciones o actos ajenos a lo institucional, aunque los realizase cuando era presidente: "No hay inmunidad para los actos no oficiales".

Ahora, la Corte Suprema entrega el testigo a tribunales inferiores, que deberán tener en cuenta esa inmunidad presidencial de la que dispone Trump para enjuiciarlo o no.

Este último fallo deriva de las investigaciones emprendidas por Smith desde hace meses para vincular directamente a Trump con los altercados producidos el 6 de enero de 2021, tanto en los aledaños como en el interior del Capitolio. El expresidente siempre ha defendido su inocencia y su total ausencia de responsabilidad con aquel incidente que dejó un saldo de cinco muertos, varios heridos y decenas de detenidos.