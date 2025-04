La Corte Penal Internacional anuncia que considerará los desafíos jurisdiccionales de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de abril, 2025

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional revocó este jueves un fallo de noviembre que rechazaba las objeciones jurisdiccionales de Israel a la emisión de órdenes de arresto por "crímenes de guerra" contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.

"La Sala de Apelaciones considera que, considerada en su conjunto, la Decisión Impugnada no aborda suficientemente la alegación central de Israel de que el artículo 19(2)(c) del Estatuto [de Roma] le permite impugnar la competencia de la Corte,", señala el sentencia dictada en La Haya el jueves.

"Por lo tanto, la Sala de Cuestiones Preliminares cometió un error de derecho al no dirigirse suficientemente a las presentaciones pertinentes que se le presentaron con respecto a la base jurídica particular que sustenta la impugnación de la competencia del tribunal", declararon los jueces internacionales el jueves.

La Sala de Cuestiones Preliminares I había fallado en contra de la impugnación de la jurisdicción, diciendo en noviembre que era demasiado pronto para considerar tales argumentos.

La Sala de Apelaciones devolvió el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares para que se pronunciara "de nuevo sobre el fondo" de las impugnaciones de la jurisdicción del tribunal.

No se pronunció sobre la petición de Jerusalén de que se suspendieran las órdenes de detención mientras se deliberaba sobre la cuestión de la jurisdicción, alegando que era la Sala de Cuestiones Preliminares la que debía determinar esta cuestión.

Sin embargo, hasta que la sala inferior de la CPI celebre audiencias adicionales sobre la cuestión, lo que podría llevar varios meses o más, los procedimientos judiciales contra Netanyahu y Gallant quedarán efectivamente congelados.

"El Tribunal de Apelaciones de la CPI ha ordenado hoy a la Corte que haga lo que debería haber hecho desde el principio: tomar una ddeterminación con respecto a la jurisdicción", respondió el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar.

"Sólo hay una respuesta correcta: el Tribunal no tiene jurisdicción sobre Israel. Las órdenes fueron emitidas ilegalmente. Son nulas e inválidas", tuiteó el máximo diplomático de Jerusalén. "Lo dijimos desde el principio: La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) no tiene, y nunca ha tenido jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa."

Las órdenes, que Israel y Estados Unidos, junto con otros países, han rechazado y desestimado, acusan a los dirigentes israelíes de haber cometido "crímenes contra la humanidad" y "crímenes de guerra" entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024 en la Franja de Gaza. Una de las acusaciones se refiere a "hambruna".

La apelación de Israel se centró en la jurisdicción de la CPI, que opera bajo el Estatuto de Roma. Israel no es parte del Estatuto y no es miembro de la CPI, por lo que no puede ser juzgado por ella.

El tribunal basa su jurisdicción en el hecho de que la Autoridad Palestina, registrada como "Estado de Palestina", se adhirió a él en 2015.

